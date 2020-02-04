В Японии круизный лайнер поместили на карантин. Видео

РепортерUA 04 Фев 2020 - 12:16

В Японии круизный лайнер Diamond Princess (Бриллиантовая принцесса), на борту которого находятся 3500 человек, поместили на карантин в порту Йокогамы после того, как у одного из его пассажиров обнаружили коронавирус 2019-nCoV. Об этом сообщает Kyodo.

Врачи обнаружили коронавирус в 80-летнего мужчины, который несколько дней назад сошел с борта корабля в Гонконге. После этого на недомогание пожаловались семь человек на борту лайнера.

Несколько десятков врачей проверяли пассажиров всю ночь. Результаты анализов станут известны в течение суток.

Ранее похожая ситуация с круизным судном произошла в Италии. 30 января в гавани Чивитавеккья из-за подозрения на коронавирус более 6 тыс. человек были заблокированы на борту круизного лайнера Costa Smeralda. Вечером того же дня органы власти сообщили, что это подозрение не подтвердилось.

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