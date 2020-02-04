Киевлянка приняла роды на борту самолета. Фото

РепортерUA 04 Фев 2020 - 13:09

На борту самолета рейсом «Доха-Бангкок» киевлянка Елена Федченко приняла роды у гражданки Таиланда.

«Приняла роды на борту самолета Доха-Бангкок. Мальчик, мама тайка. Наш самолет сел в Калькутте, ждем скорую. Но мама и ребенок здоровы! Стресс, счастье и буря эмоций! Спасибо кафедре акушерства и гинекологии № 3 КМИ Богомольца. Вспомнила все за одну минуту», - поделилась Елена на своей странице в Фейсбуке.

Женщина добавила, что беременная пассажирка скрыла от сотрудников аэропорта критический срок беременности, при котором перелеты уже запрещены.

Подруга медика, которая летела тем же рейсом, добавила, что на высоте 8 тысяч метров пилот через громкоговоритель начал спрашивать у пассажиров: «Есть ли на борту врач, это срочно!». А после экстренной посадки в Калькутте самолет простоял около двух часов. Также подруга героини отметила, что далеко не все пассажиры отреагировали с добром на такое событие. Много было недовольных, которые не хотели ждать скорую, пока роженицу заберут, жаловались на испорченный событием отпуск и жаловались, что им не дают спать крики.

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