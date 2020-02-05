Во Львове в местном ТРЦ посетитель устроил стрельбу

РепортерUA 05 Фев 2020 - 10:59

Во Львове в местном ТРЦ Forum Lviv вечером 4 февраля посетитель устроил стрельбу. Об этом сообщил депутат Львовского горсовета, сооснователь сообщества Варта-1 Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

По его словам, мужчина стрелял из пневматического оружия по людям и витринам. Стрелка задержала полиция. Инцидент якобы произошел из-за отношений с девушкой. Никто не пострадал.

В свою очередь правоохранители установили личность мужчины. Им оказался 23-летний житель города Жолква, сообщило региональное управление Нацполиции. У задержанного изъяли пистолет.

Открыто уголовное производство по статье о хулиганстве (ч.4 ст.296 УК Украины).

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