Запорожский «ZTR» прекращает существование из-за отсутствия финансирования: открытое письмо игроков клуба

РепортерUA 05 Фев 2020 - 15:05

Титулованный гандбольный клуб Украины запорожский «ZTR», прекращает сущствование из-за отсутствия финансирования. Команда обратилась за финансовой поддержкой к Министерству культуры молодежи и спорта Украины, Федерации гандбола Украины, руководителям властных структур Запорожской области и Запорожья.

Открытое письмо оопубликовано на официальной странице клуба в Facebook. В обращении к властям игроки и тренера попросили сохранить клуб, который существует еще с 1966 года.

«ZTR» в сво время был базовым составом мужской сборной команды Украины с гандбола, которая представляла страну на мировой и европейской аренах. К сожалению, с 1 февраля 2020 года ПАО «Запорожтрансформатор» не имеет возможности выделять средства для финансирования гандбольного клуба и команда «ZTR» прекращает свое существование. Просим Вас помочь сохранить эту уникальную команду и структуру клуба ради укрепления традиций и будущего украинского гандбола в нашей стране».

Отметим, что «ZTR» – 14-кратный чемпион Украины по гандболу, которая дважды выходила в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

 

 

 
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