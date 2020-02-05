Запорожский «ZTR» прекращает существование из-за отсутствия финансирования: открытое письмо игроков клуба

Титулованный гандбольный клуб Украины запорожский «ZTR», прекращает сущствование из-за отсутствия финансирования. Команда обратилась за финансовой поддержкой к Министерству культуры молодежи и спорта Украины, Федерации гандбола Украины, руководителям властных структур Запорожской области и Запорожья.
Открытое письмо оопубликовано на официальной странице клуба в Facebook. В обращении к властям игроки и тренера попросили сохранить клуб, который существует еще с 1966 года.
«ZTR» в сво время был базовым составом мужской сборной команды Украины с гандбола, которая представляла страну на мировой и европейской аренах. К сожалению, с 1 февраля 2020 года ПАО «Запорожтрансформатор» не имеет возможности выделять средства для финансирования гандбольного клуба и команда «ZTR» прекращает свое существование. Просим Вас помочь сохранить эту уникальную команду и структуру клуба ради укрепления традиций и будущего украинского гандбола в нашей стране».
Отметим, что «ZTR» – 14-кратный чемпион Украины по гандболу, которая дважды выходила в 1/4 финала Лиги Чемпионов.