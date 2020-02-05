Карантин в школах и очереди у рентген-кабинетов: как в Запорожье справляются с гриппом и ОРВИ

В январе в Украине резко возросло число заболевших ОРВИ. Только в период с 27 января по 2 февраля более 260 тысяч человек обратились за медицинской помощью, из них почти 68 % – дети до 17 лет. Уровень заболеваемости на 43% выше эпидемического порога в Украине. По результатам лабораторного исследования, самыми распространенными штаммами гриппа являются А(Н1)pdm09, А и В.
Еще с декабря 2019 года медики начали фиксировать смертельные случаи заболеваемости гриппом. По данным Центра общественного здоровья Украины, от осложнений гриппа в этом сезоне умерли уже 15 человек.
В частности, 3 января в Запорожье из-за осложнений гриппа скончалась 31-летняя роженица. Известно, что женщина заболела 24 декабря, 31 декабря в связи с отслоением плаценты медики провели кесарево сечение. Женщина умерла 3 января, по результатам лабораторных исследований подтвержден грипп типа А. Кроме того, она имела сопутствующее хроническое заболевание – гепатит С.
Сейчас в Запорожье и по области в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ ушли на карантин почти все школы. По состоянию на 3 февраля в Запорожской области полностью прекратили обучение в 225 школах, что составляет 42,6% школ. Также частично приостановлен учебный процесс в 34-х классах 17 школ области. В общем, на сегодня полностью прекращены занятия в 18 школах Бердянска, 23 школах Мелитополя и 123 школах Запорожья.
Кроме гриппа и ОРВИ с сезон похолодания в нашем регионе возникает опасность еще одного заболевания. Две недели назад в Пологовском районе Запорожской области зафиксировали вспышку пневмонии. Всего за неделю в больницу с этим диагнозом обратились 18 человек, большинство из которых – дети. Родители в Запорожье также сталкиваются с высокой загруженностью рентгеновских кабинетов – в очереди иногда можно простоять несколько часов.
РепортерUA обратился с этим вопросом к главному врачу Запорожской областной детской больницы Юрию Борзенко. Он отметил, что резкого повышения уровня заболеваемости пневмонией среди детей в больнице не фиксировалось. Количество заболевших – на 2-3 человека больше, чем обычно. Относительно очередей в рентгеновские кабинеты главврач областной больницы ответил, что они наблюдаются в больницах всегда, а тем более сейчас, когда на улице такая погода.
Отметим, что риск заболевания пневмонией все-таки существует, поэтому необходимо знать ее симптомы:
- ухудшение общего состояния;
- потеря аппетита;
- лихорадка;
- слабость;
- вялость;
- снижение активности;
- кашель разной интенсивности;
- западание нижней части грудной клетки (у здорового человека при вдыхании грудная клетка расширяется).
В тяжелых случаях могут наблюдаться признаки дыхательной недостаточности – одышка, учащенное дыхание.
Грипп и ОРВИ: симптомы
Причинами заболевания могут быть бактериальная инфекция, вирусная инфекция, грибковая инфекция или смешанный ее тип. Предотвратить пневмонию можно с помощью сезонной вакцинации или предпринимая превентивные меры: сбалансированное питание, личная гигиена. При обнаружении симптомов следует обратиться к врачу. Грипп имеет симптомы, схожие с другими острыми респираторными вирусными инфекциями, но является намного опаснее. Самым частым осложнением гриппа является пневмония, которая иногда за 4-5 дней может привести к смерти больного. Сердечная недостаточность также нередко развивается в результате осложнений гриппа.
Грипп очень легко передается от человека к человеку воздушно-капельным путём – когда больной кашляет, чихает или просто говорит.
Больной человек даже с легкой формой гриппа представляет опасность для окружающих в течение всего периода проявления симптомов – в среднем это 7 дней. Чтобы не провоцировать осложнения собственной болезни и не подвергать других людей опасности, которая может оказаться смертельной для некоторых из них, при появлении первых симптомов гриппа больной человек обязательно должен оставаться дома. Такими симптомами является:
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повышенная температура тела,
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боль в горле,
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кашель,
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насморк,
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боль в мышцах.
С любыми из перечисленных симптомов не стоит выходить из дома даже ради визита к врачу – его следует вызывать домой. Назначено симптоматическое лечение в домашних условиях может быть достаточным для выздоровления. Если состояние больного не ухудшилось, необходимо продолжить лечение дома до полного исчезновения симптомов.
Если состояние больного ухудшается, не нужно медлить с госпитализацией, ведь под угрозой может быть его жизнь. Нужно вызывать скорую или срочно обратиться в медицинское учреждение, если имеются следующие симптомы:
- сильная бледность или посинение лица;
- затруднение дыхания;
- высокая температура тела, которая долго не уменьшается;
- многократная рвота и испражнения;
- нарушение сознания – избыточная сонливость или возбуждение;
- боль в грудной клетке;
- примесь крови в мокроте;
- падение артериального давления.
Продолжать лечение дома при наличии таких симптомов опасно. Задержка с госпитализацией может привести смерти больного. Но при выполнении простых правил можно избежать заражения даже во время эпидемии. Для этого необходимо: не переохлаждаться; избегать скоплений людей; при необходимости пользоваться разовыми масками; регулярно проветривать помещения, проводить влажные уборки дома и в рабочих помещениях; полноценно питаться и высыпаться, избегать переутомления; часто мыть руки – инфекция проникает в организм через слизистые оболочки носа, рта, глаз, которых часто касаются руками. Поэтому, после поездки в транспорте, пребывания в магазине, другом общественном месте необходимо вымыть руки или обработать их специальным дезинфицирующим гелем; при кашле и чихании прикрывать рот и нос салфеткой, пользоваться только разовыми салфетками и после использования выбрасывать их.
Если появились признаки болезни, необходимо:
- остаться дома – не идти на работу или, если заболевший ребенок, не вести его в школу или детский сад, чтобы не провоцировать ухудшения состояния больного и не подвергать окружающих опасности, которая может оказаться смертельной для некоторых из них.
- не ходить к врачу – в случае гриппоподобной болезни есть риск спровоцировать ухудшение собственного состояния и создать опасность заражения для других людей, что может иметь смертельные последствия для некоторых из них. Более того, больница или поликлиника во время гриппозного сезона является местом высокой вероятности заражения. Необходимо вызывать врача домой.
- изолировать больного – выделить ему отдельную комнату и посуду, определить одного человека, который будет присматривать за ним, по возможности всем держаться на расстоянии двух метров от больного человека, использовать маски.
Где можно сделать прививки
Как сообщает заведующий пульмонологического отделения 9-й горбольницы Сергей Баринов, единственная и действенная профилактика гриппа – это вакцинация.
– В нашем городе она началась осенью, и необходимые вакцины все еще есть в продаже – это «Ваксигрип» и «ДжиСи Флю». Именно вакцинация гарантирует почти 100-процентную защиту от гриппа, - отметил врач.
Прививочные кабинеты в городе работают:
1. В областной инфекционной больнице, ІІ этаж поликлинического отделения больницы (бульвар Гвардейский, 142), контактные телефоны: 224-07-76, 214-95-16.
2. Медицинский центр «Кенгуру», ул. Победы, 21, контактный телефон: 270-03-25.
3. В прививочном кабинете (№ 18) поликлиники «Многопрофильная клиническая больница ООО «Вита-Центр»» (ул. Седова, 3), контактный телефон: 289-07-01.
4. В прививочном кабинете ООО «Ассістан Сервіс», (ул. Сталеваров, 17), контактные телефоны: 220-42-40.
5. Медицинский центр «Энамед», ул. Александровская, 60/ул. 1-я литейная, 38, контактные телефоны: 764-24-62, 764-56-19.
В районах и городах области прививочные кабинеты функционируют в лечебно-профилактических учреждениях.