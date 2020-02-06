В Украине представили приложение для электронного голосования. Видео

Сегодня, 6 февраля, в Украине представили государственное мобильное приложение «Дія». В мероприятии принял участие президент Владимир Зеленский.
«Государство должно быть для человека просто удобным сервисом, а самое главное – простым и понятным. Сегодня мы делаем шаг на пути к этой цели – презентуем мобильное приложение «Дія», – сказал он.
Данное мобильное приложение позволит хранить документы (например, водительские права и техпаспорт) в электронном виде и упростит пользование госуслугами онлайн. Скачать приложение можно в Google Play и Apple Store.
«Насколько мне известно, Украина стала третьей страной Европы, у которой есть что-то похожее. Поздравляю нашу страну», - заявил Зеленский.
По его словам, его цель как президента - сделать так, чтобы все отношения с государством человек мог осуществлять при помощи обычного смартфона и интернета. В том числе это касается электронного голосования на президентских, парламентских и местных выборах.
Президент подчеркнул, что на создание приложения не потрачено ни одной гривны из государственного бюджета.
В свою очередь, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в этом году оцифруют 50 самых актуальных услуг среди граждан.
«Наша цель за следующие три года оцифровать абсолютно все государственные услуги», - подчеркнул премьер.
Автовладельцы уже могут устанавливать приложение - https://go.diia.app/ (здесь можно выбрать IOS или Android). Портал цифровой грамотности - https://osvita.diia.gov.ua/.