Спустя шесть лет: запорожская семья поселилась в новом доме, который построили в Тепличном. Фото

Шесть лет понадобилось, чтобы осуществить мечту многодетной запорожской семьи о большом доме. Еще в 2014-м году РепортерUA побывал в гостях у семьи Дмитриевых и рассказал об их быте и трудностях, с которыми приходится сталкиваться родителям.
Еще в 2009 году Александр и Надежда Дмитриевы создали приемную семью. С 2015 года - детский дом семейного типа. В 2014-м году Александр и Надежда Дмитриевы воспитывали шестерых детй и только одному из них являлись биологическими родителями. Семья ютилась в маленьком доме в Александровском районе и мечтала обрести новое жилье.
Семья Дмитриевых 2014 год
Позже в Запорожье начали реализовывать проект, но спустя некоторое время стройка была заморожена. Семья Дмитриевых заявила, что готова принять в семью еще 5 детей. Строительство дома семейного типа в поселке Тепличном обещали завершить к концу осени 2016 года, но из-за нехватки средств, данное событие снова отложили.
Но недавно строительство дома уже завершили и отныне семья будет проживать в отдельном доме. Большинство средств было выделено из бюджета Запорожья. Родители-воспитатели сами принимали участие в разработке проекта дома. По их словам, они и дальше готовы продолжать воспитывать детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.
Отметим, что Александр и Надежда за все это время стали семьей для 18 детей лишенных родительской опеки и детей-сирот. Сейчас в их доме семейного типа воспитывается 10 детей.
Площадь трехэтажного дома почти 510 квадратных метров. На первом этаже дома расположены детский уголок для спорта, уголок для игр, которые оснащены мебелью, спортивным оборудованием, мягкими игрушками; на втором этаже - меблированная кухня, оснащенная бытовой техникой, комната для принятия пищи, комната отдыха для всей семьи; на третьем этаже расположены пять детских спален, в которых есть все необходимое для комфортного проживания (кровати для детей, шкаф для хранения вещей, ковры), учебная комната, где размещены письменные столы, полки для учебников и предусмотрено подключение компьютерной техники. Рядом со зданием - одноэтажный дом - 47,86 кв. м для хозяйственных нужд.
– Для нас это большое событие. С самого начала мы следили за строительством дома. Он сразу стал для нас родным. Дети до сих пор не могут поверить, что у них есть такое прекрасное жилье, - отметил Александр Дмитриев.
– Мы называемся детским домом семейного типа. Фактически мы обычная семья. Дети, которые уже выросли, также чувствуют себя частью единой семьи. Постоянно приезжают в гости. Теперь здесь прекрасные возможности для того чтобы их встретить. В нашей семье уже есть двое внуков, ждут еще одного, - рассказала Надежда Дмитриева.
Напомним, в Запорожье также создан комплекс детских домов семейного типа на проспекте инженера Преображенского в Хортицком районе. Он рассчитан на проживание 4 детских домов семейного типа. Ежемесячно каждый из запорожских детских домов семейного типа получает помощь в 5 тысяч гривен из бюджета Запорожья.