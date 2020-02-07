Запорожца подозревают в организации транснационального канала торговли людьми. Фото

Украинские правоохранители блокировали транснациональный канал торговли людьми, котрый организовал житель Запорожья. Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции.
Злоумышленники вовлекали завербованных граждан в преступную деятельность за пределами нашего государства. В частности речь идет о незаконной переправке морем мигрантов из Турции в Грецию и Италию или из Греции в Италию.
Установлено, что во время переправки нелегальных мигрантов злоумышленники использовали парусные яхты и прогулочные катера. В качестве экипажа там находились завербованные украинцы.
В результате оперативных мероприятий полицейские установили, что активным участником преступной группы, которая обеспечивала функционирование этого канала, является 35-летний житель Запорожья.
По информации полиции, подозреваемый имеет устойчивые связи с иностранными переправщиками нелегальных мигрантов. Именно для них он вербовал украинских граждан. Кроме того, он непосредственно отвечал за вербовку и перемещение завербованных членов экипажей в Турцию. В отдельных случаях сопровождал завербованных в Турцию, инструктировал и контролировал их за рубежом.
Кроме того, ранее мужчина принимал участие в перевозке нелегальных мигрантов и хорошо знаком со спецификой этой противоправной деятельности.
Так, в июне 2011 года подозреваемый совместно с другим жителем Запорожья уже был задержан в Греции за перевозку мигрантов. Там он находился под стражей. В Украину вернулся в январе 2016 года.
Кроме того, установлено, что находясь в пенитенциарном заведении Греции, 35-летний подозреваемый установил контакты с лицами, которые причастны к организации контрабанды мигрантов морем.
Поэтому, вернувшись в Украину, он начал вербовать украинских граждан под предлогом участия в перевозке беженцев. В дальнейшем отправлял завербованных в Турцию, а затем - в Грецию.
Полицейские выяснили, что также для поиска будущих жертв задержанный привлекал контакты среди своих знакомых.
В ходе следственных действий правоохранители выяснили, что подозреваемый в сентябре 2017 был депортирован из Турции, где его задержали за нарушение миграционного законодательства.
Находясь в Турции, подозреваемый совместно с иностранными организаторами нелегальной миграции руководил завербованными украинцами, которые перевозили морем нелегальных мигрантов. Зафиксировано криминальные контакты задержанного в этой стране.
Вернувшись в Украину, злоумышленник продолжил поиск мужчин и женщин для привлечения под видом трудоустройства в Турции. Речь идет о «работе» в качестве экипажа парусных яхт и прогулочных катеров с последующей эксплуатацией и привлечения к перевозке нелегальных мигрантов.
В результате следственных действий полицейские задокументировали причастность 35-летнего жителя Запорожья и его сообщников к вербовке 12 жителей Запорожья. Восемь из них были отправлены за границу, где они отбывали наказание за перевозку нелегальных мигрантов морем.
Сейчас активного участника преступной группировки задержали. Проведены обыски по месту жительства фигуранта. Ему сообщили о подозрении. Решается вопрос об изрании меры пресечения. Ему грозит срок до 12 лет лишения свободы.