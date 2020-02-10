В Запорожье представили нового областного военного комиссара. Фото

РепортерUA 10 Фев 2020 - 12:55

Сегодня, 10 февраля, в облгосадминистрации состоялась встреча с командующим войск оперативного командования «Восток» ВСУ генерал-майором Александром Нестеренко. Запорожцам представили нового руководителя областного комиссариата - военного комиссара, полковника Геннадия Яременко.

Командующий войсками оперативного командования «Восток» Вооруженных Сил Украины генерал-майор Александр Нестеренко зачитал Приказ начальника Генерального штаба, главнокомандующего ВСУ о назначении полковника Геннадия Яременко военным комиссаром Запорожской области. Новый военный комиссар с сегодняшнего дня приступает к исполнению обязанностей, сообщили в Департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ЗОГА.

Ранее, данную должность занимал полковник Владислав Хобот, которого недавно отправили на повышение. Следующее место службы полковника – оперативное командование «Восток».

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