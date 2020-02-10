В Энергодаре водителя, который сбил на «зебре» коляску с ребенком, взяли под стражу. Видео

Водителя, который сбил на пешеходном переходе коляску с ребенком, взяли под стражу сроком на 60 суток с правом внесения залога в размере 94 тыс. 590 грн. Такое решение вчера, 9 февраля, принял Энергодарский городской суд.
Напомним, 7 февраля, водитель на полной скорости влетел в коляску с младенцем на пешеходном переходе. За рулем подозреваемый был пьян – алкоголь в крови превышал допустимые показатели почти в десять раз. При рассмотрении ходатайства сторона защиты просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Подозреваемому грозит до 8 лет заключения.
Сейчас трехмесячный ребенок находится в больнице. Как передает ТСН, мальчика спасла прочная конструкция коляски и теплая одежда. Видимых травм медики не обнаружили. Родители ждут результатов глубокого обследования.