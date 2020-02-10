В Ровно предотвратили заказное убийство общественного активиста. Видео

Служба безопасности предотвратила заказное убийство представителя ровенской общественной организации, который публично противодействовал незаконной добыче янтаря и вырубке лесов.
Как сообщает пресс-служба СБУ, организатор преступления – ранее судимый житель Ровно. Через криминальное окружение он искал исполнителя убийства местного активиста.
Оперативники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью выяснили, что активист в связи со своей гражданской позицией мешал злоумышленнику провести аферу с нелегальной добычей янтаря и вырубкой лесов в Ровенской и Житомирской областях.
Кроме того, сотрудники СБУ зафиксировали, как заказчик собирал информацию о потенциальной жертве и передал киллеру гранатомет РПГ-18 и две боевые гранаты. Чтобы предотвратить убийство, правоохранители имитировали обстановку преступления. Задержание фигурантов произошло во время отчета «киллера» перед организатором преступления.
Следователи открыли производство по ч. 2 п. 11 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное заказное убийство).