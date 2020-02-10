В Каховском водохранилище выявили пестициды: запорожцев просят не паниковать

В Каховском водохранилище выявили превышения загрязняющих веществ (пестициды). Данная информация была опубликована на сайте Апостоловского городского совета (Днепропетровская область).
Жителям рекомендовали ограничить употребление питьевой воды для приготовления пищи, напитков. Была прекращена работа дошкольных учебных заведений, учреждений общего среднего образования, учреждений социальной сферы и учреждений культуры с 08.02.2020 по 12.02.2020 включительно.
В пресс-службе Запорожского областного лабораторного центра МОЗ обратились к жителям Запорожской области с просьбой не паниковать и заверили, что запорожцы не используют эту воду для питья.
«Водоснабжение ближайших к г. Апостолово населенных пунктов Запорожской области (Энергодар, Каменка-Днепровская, Днепрорудное и Ваильевка) происходит из артезианских скважин. Вода для питьевых нужд из Каховского водохранилища в обозначенных городах не используется», - сообщили в ведомстве.
В то же время усилен мониторинг относительно содержания песитицидов на канале Р-9 и Западном групповом водоводе в Запорожской области.
Позже в пресс-службе Апостоловского горсовета заявили, что по результатам лабораторных исследований, проведенных ГУ «Днепропетровский областной лабораторный центр МЗ Украины», превышений по показателям диазинон, фозалон и хлорпирифос в местах отбора Каховского ВК НС-1 и канала Днепр - Кривой Рог НС-1 не обнаружено. Поэтому с завтрашнего дня, 11 февраля, возобновляется работа всех дошкольных учебных заведений, учреждений общего среднего образования, учреждений социальной сферы и учреждений культуры Апостоловской ОТГ.