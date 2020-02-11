В Запорожье три дня подряд фиксировали сильное загрязнение воздуха

РепортерUA 11 Фев 2020 - 10:43

 В Запорожье в течение трех дней, с 7 по 9 февраля, фиксировали сильное загрязнение воздуха по разным показателям и адресам. Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр.

В прошлую пятницу, 7 февраля, зафиксировано превышение максимально-разовых предельно-доупстимых концентраций по трем адресам.

Проспект Соборный, 117:

– фенол – 0,026 мг / м3, в 2,6 раза выше ПДК;

– сероуглерод – 0,032 мг / м3, в 1,1 раза выше ПДК;

– сероводород – 0,0098 мг/м3, в 1,2 раза выше ПДК

Улица Казачья, 17:

– сероуглерод – 0,068 мг/м3, в 2,3 раза выше ПДК;

Улица Победы, 63:

– фенол – 0,015 мг/м3, в 1,5 раза выше ПДК;

– сероуглерод – 0,048 мг/м3, в 1,6 раза выше ПДК.

В субботу, 8 февраля, в Запорожье также фиксировалось загрязнение воздуха.

Улица Нахимова, 6:

– сероуглерод – 0,076 мг/м3, в 2,5 раза выше ПДК;

Улица Машинная, 170:

– сероуглерод – 0,09 мг/м3, в 3,0 раза выше ПДК;

Улица Профсоюзов, 2:

– ксилол – 0,27 мг/м3, в 1,4 раза выше ПДК;

– сероуглерод – 0,12 мг/м3, в 4,0 раза выше ПДК.

В воскресенье, 9 февраля, превышение показателей фиксировалось по улице Рекордной, 36:

– сероуглерод – 0,17 мг/м3, в 5,7 раза выше ПДК;

– фенол – 0,013 мг/м3, в 1,3 раза выше ПДК;

– сероводород – 0,014 мг/м3, в 1,8 раза выше ПДК. 

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