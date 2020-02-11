В Запорожье три дня подряд фиксировали сильное загрязнение воздуха

В Запорожье в течение трех дней, с 7 по 9 февраля, фиксировали сильное загрязнение воздуха по разным показателям и адресам. Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр.
В прошлую пятницу, 7 февраля, зафиксировано превышение максимально-разовых предельно-доупстимых концентраций по трем адресам.
Проспект Соборный, 117:
– фенол – 0,026 мг / м3, в 2,6 раза выше ПДК;
– сероуглерод – 0,032 мг / м3, в 1,1 раза выше ПДК;
– сероводород – 0,0098 мг/м3, в 1,2 раза выше ПДК
Улица Казачья, 17:
– сероуглерод – 0,068 мг/м3, в 2,3 раза выше ПДК;
Улица Победы, 63:
– фенол – 0,015 мг/м3, в 1,5 раза выше ПДК;
– сероуглерод – 0,048 мг/м3, в 1,6 раза выше ПДК.
В субботу, 8 февраля, в Запорожье также фиксировалось загрязнение воздуха.
Улица Нахимова, 6:
– сероуглерод – 0,076 мг/м3, в 2,5 раза выше ПДК;
Улица Машинная, 170:
– сероуглерод – 0,09 мг/м3, в 3,0 раза выше ПДК;
Улица Профсоюзов, 2:
– ксилол – 0,27 мг/м3, в 1,4 раза выше ПДК;
– сероуглерод – 0,12 мг/м3, в 4,0 раза выше ПДК.
В воскресенье, 9 февраля, превышение показателей фиксировалось по улице Рекордной, 36:
– сероуглерод – 0,17 мг/м3, в 5,7 раза выше ПДК;
– фенол – 0,013 мг/м3, в 1,3 раза выше ПДК;
– сероводород – 0,014 мг/м3, в 1,8 раза выше ПДК.