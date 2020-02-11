Стало известно, какие зарплаты получили министры за январь

РепортерUA 11 Фев 2020 - 10:48

Правительство обнародовало информацию о доходах министров и их заместителей за январь. Отмечается, что в январе выплаты начислялись еще по старым правилам. Но с февраля зарплаты будут начисляться с привязкой к средней зарплате по Украине через установленный коэффициент, как это предусмотрено принятым 5 февраля решением Кабмина.

Премии, соответственно, будут в размере не более одного оклада, при этом будут выплачиваться в соответствии с оценкой деятельности по результатам квартала.

 

Так, в январе больше всего денег получил уволенный на днях замминистра иностранных дел Сергей Кислица – ему после вычета налогов и сборов начислили 130,2 тыс. грн. Чуть более 100 тыс. получили замминистра социальной политики Наталия Ненюченко и замминистра цифровой трансформации Валерия Ионан.

В то же время министрам, в отличие от их заместителей в большинстве министерств, не выплатили премии. Они согласованы, но будут выплачены в феврале.

Из министров больше всего зарплаты получил министр иностранных дел Вадим Пристайко - 68269 грн, министр инфраструктуры Владислав Криклий получил 52679 грн, а министр внутренних дел Арсен Аваков - 47290 грн

В свою очередь, премьер Гончарук получил 33782 грн, вице-премьер Дмитрий Кулеба - 33841 грн, вице-премьер Михаил Федоров - 27713 грн.

Меньше всего получает министр Кабмина Дмитрий Дубилет - 12721 грн.

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