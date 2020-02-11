В Польше ураган забрал жизни трех человек, еще 12 пострадали. Фото

В течение последних двух дней в результате сильного урагана, который пронесся по территории Польши, погибли три человека, 12 получили ранения. Об этом информирует Государственная пожарная служба и правительственный центр безопасности Польши.
Всего спасатели около 5 тыс. раз выезжали на ликвидацию последствий непогоды, повреждены более 500 домов, а без света остаются еще более 6 тыс. пользователей по всей стране, передает Укринформ. Три человека 10 февраля погибли на горнолыжном курорте Буковина Татшаньска на юге страны в результате падения на них части крыши, которая из-за ветра оторвалась от пункта спортивного снаряжения. Из них двое - мать и дочь - погибли на месте, а еще одна дочь впоследствии скончалась в больнице. Среди пострадавших значится 12 человек из шести воеводств, больше всего в Малопольском воеводстве на юге РП - четыре человека
По информации заместителя директора правительственного центра безопасности Польши Гжегожа Свища, по состоянию на утро 11 февраля, без света в стране остаются более 6,6 тыс. пользователей, больше всего - в Лодзинском воеводстве центра Польши. В общем, непогода повредила 554 дома по всей Польше, больше всего - в Подкарпатском воеводстве на юго-востоке РП. Среди них - 88 домов хозяйственного назначения
За последние два дня польские спасатели более 4,8 тыс. раз выезжали для ликвидации последствий непогоды.