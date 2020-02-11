В «Козак-Палац» открылась выставка «Агротехсервис». Фото

Сегодня, 11 февраля, в ВЦ «Козак-Палац» Запорожская торгово-промышленная палата открыла новый выставочный сезон 19-й агропромышленной выставкой «Агротехсервис» и специализированной экспозицией «Строительство в гражданском и аграрном секторах».
В течение трех дней запланирована насыщенная деловая программа:
11 февраля - проходит специализированный форум «AgroPRO», посвященный вопросам экспорта агропродукции (организует Центр информационной поддержки бизнеса, основанный на базе Запорожской ТПП при поддержке ЕБРР в рамках инициативы «EU4Business» Европейского Союза), I Международная научно-практическая конференция «Предпринимательство в аграрной сфере: глобальные вызовы и эффективный менеджмент» (совместно с Запорожским национальным университетом). А также - тренинги, мастер-классы, семинары, В2В-переговоры.
В Запорожье приехали компании из 20 регионов Украины, представители торговых марок из 11 стран - Беларуси, Великобритании, Италии, Китая, Германии, США, Турции, Узбекистана, Финляндии. Среди тематических направлений преобладают компании, представляющие сельскохозяйственную технику и запасные части, материалы в сфере семеноводства, растениеводства и селекции, удобрения и средства защиты растений, современные строительные технологии и материалы, энергосберегающие технологии и оборудование.
Широкая тематическая разветвленность выставки позволяет максимально увеличить шансы участников и посетителей на поиск партнеров, налаживание кооперации. В частности, свою продукцию на выставке представляют запорожские производители агротехники и оборудования «EcoASTRA», «Завод Мороза», «Запорижагромаш», «Капиталпромресурс» – производитель уникальной сеялки для посева по No-till и классической технологии, Всеукраинский научный институт селекции «Юг» - разработчик наукоемких технологий селекции растений, «Аддинол» - высококачественные смазочные материалы, «Семена Запорожье», «Сады Украины» - семена и средства защиты растений, «Селекта» и другие. Технологии точного земледелия представляет компания «Геометр Украина» (г. Днепр) - ведущий национальный производитель навигационного оборудования для аграриев.
Светловодский завод быстровозводимых зданий - предлагает услуги строительства бетонных зданий и специальных сооружений. Впервые на выставке в Запорожье - ООО «Байер» - профессиональные решения в борьбе с вредителями, TUMOSAN - агротехника из Турции, ООО «ТД ИРБИС» - харьковская компания по продаже запчастей, «Украинские минеральные удобрения», ООО «АК ГРОСДОРФ» - производители минудобрений из Кривого Рога и Черкасс.
Режим работы выставки: 11-12 февраля с 10.00 до 17.30; 13 февраля с 10.00 до 15.00. Мероприятия организованы при поддержке Запорожской облгосадминистрации, Запорожского областного совета, профильных ассоциаций.