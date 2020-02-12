Руководителя департамента ЖКХ Запорожского горсовета разоблачили на хищении средств из бюджета

Работники полиции совместно с сотрудниками СБУ выявили факт хищения средств местного бюджета руководителем Департамента ЖКХ Запорожского городского совета, который действовал в сговоре с должностными лицами двух предприятий при выполнении работ по замене повышающих насосов водоснабжения. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.
Директор Департамента по управлению жилищно-коммунальным хозяйством Запорожского городского совета заключил договора с коммерческой структурой на более десяти миллионов гривен. Средства были выделены на замену насосов центрального отопления и холодного водоснабжения в многоквартирных домах Запорожья.
«Установлено, что в период с июня по ноябрь 2017 года одним из департаментов Запорожского городского совета было заключено 58 договоров с ООО с целью замены насосов холодного и горячего водоснабжения, дренажных насосов в подвальных помещениях жилых домов города Запорожья. Работы выполнялись за счет местного бюджета. По результатам проведенных осмотров выявлено отсутствие части насосов и составляющих сети водоснабжения, которые якобы были установлены. Кроме того, было установлено, что фактически предприятие приобрело электрические насосы у другой фирмы в 1,5-2 раза дешевле, чем по цене по которой они были отражены в актах приема выполненных строительных работ и фактически оплачены Департаментом. Общая стоимость ущерба, вызванного преступными действиями злоумышленников составляет 1,1 млн грн», - рассказал заместитель начальника ГУНП в Запорожской области Олег Григоров.
Во время досудебного расследования установлено, что к совершению уголовного преступления причастны должностное лицо общества с ограниченной ответственностью, мужчина 1976 года рождения, должностное лицо другого общества с ограниченной ответственностью, мужчина 1958 года рождения, и руководитель Департамента по управлению жилищно-коммунальным хозяйством Запорожского городского 1974 года рождения.
Сегодня, 12 февраля, по месту проживания подозреваесых проводятся обыски. Следственные действия продолжаются.
Трем злоумышленникам уже сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Продолжается досудебное расследование.
Отметим, что с 2016 года должность директора департамента по управлению жилищно-коммунального хозяйства Запорожского горсовета занимает Сергей Полевой.