В Москве прямо в зале суда застрелился бывший главный тюремщик России

РепортерUA 12 Фев 2020 - 13:47

Сегодня, 12 февраля в Москве произошло ЧП. В зале Чертановского суда Москвы покончил с собой бывший начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН РФ) Виктор Свиридов, которому вынесли обвинительный приговор по делу о вымогательстве 10 миллионов рублей у бывшего замдиректора ФСИН Александра Сапожникова. Об этом пишут российские СМИ

После оглашения приговора осужденного, который находился под подпиской о невыезде, должны были взять под стражу в зале суда. По предварительным данным, Виктор Свиридов выстрелил себе в сердце из наградного пистолета и скончался до приезда скорой помощи.

Информацию о самоубийстве журналистам подтвердил адвокат Свиридова Григорий Иванищев. 

Как передает Telegram-канад Mash у Свиридова был рак.

«Суд приговорил экс-начальника управления ФСИН Виктора Свиридова к трем годам заключения, несмотря на 4 стадию рака. Силовика обвиняли в вымогательстве 10 миллионов рублей. У него была тяжелая онкология, защита просила смягчить срок, за это даже выступала сторона потерпевших. Но суд остался при своем - 3 года лишения свободы», - идет речь в сообщении.

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Как вы относитесь к вакцинации?
Loading...