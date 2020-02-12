В Москве прямо в зале суда застрелился бывший главный тюремщик России

Сегодня, 12 февраля в Москве произошло ЧП. В зале Чертановского суда Москвы покончил с собой бывший начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН РФ) Виктор Свиридов, которому вынесли обвинительный приговор по делу о вымогательстве 10 миллионов рублей у бывшего замдиректора ФСИН Александра Сапожникова. Об этом пишут российские СМИ.
После оглашения приговора осужденного, который находился под подпиской о невыезде, должны были взять под стражу в зале суда. По предварительным данным, Виктор Свиридов выстрелил себе в сердце из наградного пистолета и скончался до приезда скорой помощи.
Информацию о самоубийстве журналистам подтвердил адвокат Свиридова Григорий Иванищев.
Как передает Telegram-канад Mash у Свиридова был рак.
«Суд приговорил экс-начальника управления ФСИН Виктора Свиридова к трем годам заключения, несмотря на 4 стадию рака. Силовика обвиняли в вымогательстве 10 миллионов рублей. У него была тяжелая онкология, защита просила смягчить срок, за это даже выступала сторона потерпевших. Но суд остался при своем - 3 года лишения свободы», - идет речь в сообщении.