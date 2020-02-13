В Николаеве задержали на сбыте марихуаны двух сотрудников патрульной полиции. Фото

РепортерUA 13 Фев 2020 - 10:05

В Николаеве правоохранители задержали на сбыте марихуаны двух сотрудников патрульной полиции. Об этом сообщает департамент внутренней безопасности Нацполиции.

Отмечается, что накануне была получена оперативная информация о том, что отдельные сотрудники Управления патрульной полиции Николаевской области причастны к преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков. 24-летний и 27-летний полицейские были уличены в сбыте марихуаны среди своего окружения.

В итоге капрала и лейтенанта полиции задержали «на горячем» – сразу после сбыта ими наркотического товара клиенту. Были проведены обыски по месту их проживания.

Возбуждено уголовное производство по статье о незаконном производстве, изготовлении или сбыте наркотических средств (ч. 2 ст. 307 УК Украины). Патрульные помещены в изолятор временного содержания. Им грозит от шести до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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