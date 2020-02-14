Запорожская область заняла седьмое место в Украине по количеству преступлений. Фото

Запорожская область занимает седьмое место в Украине количеству преступлений. Об этом сегодня, 14 февраля, во время брифинга сообщил прокурор области Владимир Калюга.
По его словам, за прошлый год в регионе было совершено 23 тысячи преступлений.
«Мы находимся на седьмом месте среди количества преступлений совершенных на 10 тысяч населения. На первом месте – Киев, далее Николаев Херсон и т. д. Уровень преступности на 10 тыс. населения в области составил 135 совершенных уголовных правонарушений, хотя и превышает среднегосударственный показатель (106), однако также является наименьшим за последние годы. Отмечается снижение (на 16%) количества совершенных тяжких преступлений (С8 980 до 7520) и на 17,5% - средней тяжести (с 12315 до 10157)», - отметил прокурор области.
В то же время имеет место увеличение особо тяжких преступлений за счет умышленных убийств.
В 2019 году на территории области было совершено 95 умышленных убийств. Наибольшее количество преступлений данного характера случились в Коммунарском районе Запорожья. Согласно статистике, если в 2018 году произошло всего одно умышленное убийство, то в 2019 было зафиксировано уже 11 таких инцидентов в данном районе.В Вознесеновском районе ( с 2 до 6), в Хортицком - (с 4 до 6).