Задержан подозреваемый в убийстве пластического хирурга в Киеве

РепортерUA 14 Фев 2020 - 15:01

Полиция задержала подозреваемого в убийстве в Киеве руководителя клиники пластической хирургии Андрея Сотника. Об этом сообщил начальник столичного управления Национальной полиции Андрей Крищенко, передает Интерфакс-Украина.

«Полицейские Киева совместно пограничниками задержали в аэропорту Одессы подозреваемого в убийстве пластического хирурга, совершенного в столице 2 февраля. Он – гражданин иностранного государства, после совершения убийства скрывался и пытался покинуть территорию Украины», - рассказал Крищенко.

В то же время, гражданином какой именно страны является задержанный, Крищенко не уточнил. В настоящее время, с задержанным проводятся следственные действия.

Напомним, убийство 43-летнего пластического хирурга произошло 2 февраля в 18:07 в Шевченковском районе Киева.

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