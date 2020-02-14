Задержан подозреваемый в убийстве пластического хирурга в Киеве

Полиция задержала подозреваемого в убийстве в Киеве руководителя клиники пластической хирургии Андрея Сотника. Об этом сообщил начальник столичного управления Национальной полиции Андрей Крищенко, передает Интерфакс-Украина.
«Полицейские Киева совместно пограничниками задержали в аэропорту Одессы подозреваемого в убийстве пластического хирурга, совершенного в столице 2 февраля. Он – гражданин иностранного государства, после совершения убийства скрывался и пытался покинуть территорию Украины», - рассказал Крищенко.
В то же время, гражданином какой именно страны является задержанный, Крищенко не уточнил. В настоящее время, с задержанным проводятся следственные действия.
Напомним, убийство 43-летнего пластического хирурга произошло 2 февраля в 18:07 в Шевченковском районе Киева.