В Запорожье задержали педофила, который изнасиловал двух 10-летних мальчиков

В Запорожье полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании двух несовершеннолетних мальчиков.
Как сообщили в пресс-службе ГУНПУ в Запорожской области, 16 февраля около 14:40 в Вознесеновское отделение полиции поступило сообщение об изнасиловании двух несовершеннолетних мальчиков в городе Запорожье.
На место происшествия выехало руководство, следственно-оперативная группа, эксперты и работники ювенальной превенции отделение полиции.
«Сотрудники полиции установили, что двое мальчиков 2010 рождения гуляли на улице. В это время мужчина предложил детям посмотреть металлоискатель у себя в квартире, на что последние согласились. После чего он, находясь у себя в квартире, совершил действия сексуального характера в отношении детей. Полицейские задержали ранее судимого мужчину 1980 года рождения в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины», - сообщили в полиции.
По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.4 ст.152 Уголовного кодекса Украины (Изнасилование). Санкция статьи предусматривает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы на срок. Продолжается досудебное расследование.
Полиция Запорожской области обращается к родителям и опекунам больше внимания уделять воспитанию своих детей, проводить с несовершеннолетними беседы чтобы дети знали, как вести себя с незнакомыми. Старайтесь донести до своего ребенка, что разговор с любым неизвестным человеком, который предлагает показать что-то интересное в другом дворе или доме, приглашает сесть в свой автомобиль, предлагает сладости, или приглашает куда-то с ним пойти - это опасно!