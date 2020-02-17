В Запорожье пропал без вести маленький ребенок. Фото

В Запорожье разыскивают пропавшего без вести 6-летнего мальчика. Об этом сообщили в полиции.
Хортицким отделением полиции Днепровского отдела полиции разыскивается Шулаев Богдан Дмитриевич, 24.07.2014 года рождения, который 17 февраля, примерно в 15:00 часов исчез со двора дома по ул. Василия Сергиенко в г. Запорожье.
Приметы: на вид 5 лет, среднего телосложения, рост 115-120 см.
Был одет: черная куртка, красная шапка, синие джинсы, темно-синие сапоги.
В случае получения любой информации о местонахождении ребенка, просят сообщить по телефонам: 050-26-63-167 или по спецлинии «102».