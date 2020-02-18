В британской королевской семье анонсировали сразу два развода за неделю

Племянник королевы Елизаветы II Дэвид Армстронг-Джонс объявил о намерении развестись со своей супругой Сереной, с которой он прожил 26 лет. Это уже второй развод, который был анонсирован в королевской семье за неделю.
Как сообщает BBC News, 58-летний сын принцессы Маргарет выпустил официальное заявление о предстоящем разводе в понедельник, 17 февраля. Супруги попросили прессу уважать их право на частную жизнь. Пара поженилась 8 октября 1993 года, в браке у них родились два ребенка — Чарльз и Маргарет.
Отметим, что это уже второе объявление о разводе в семье Елизаветы II за эту неделю. Так, 11 февраля старший внук королевы Питер Филлипс и его супруга Отем Келли выпустили официальное заявление, в котором сказано, что предстоящее расставание будет «лучшим вариантом развития событий для двоих детей пары и позволит им сохранить дружеские отношения». Они планируют и дальше вдвоем участвовать в воспитании дочерей — девятилетней Саванны и семилетней Айлы.
По словам супругов, их родственники огорчены таким решением, но полностью поддерживают их в намерении заниматься воспитанием детей сообща. По информации BBC News, пара сообщила о решении развестись королеве и другим членам королевской семьи в прошлом году.
Дэвид Армстронг-Джонс — 2-й граф Сноудон. Его мать — принцесса Маргарет, сестра королевы Елизаветы II. Дэвид занимает 21-е место в порядке наследования британского престола.
Питер Филлипс — единственный сын дочери Елизаветы II, принцессы Анны, и ее первого мужа, капитана Марка Филлипса. Он занимает пятнадцатую строчку в очереди наследования престола. Так как Филлипс — наследник по женской линии — у него нет титулов, и он не исполняет обязанности члена королевской семьи. Ему предлагали титул графа после свадьбы, однако он отказался.