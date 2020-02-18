В Мелитопольском районе вышла из школы и исчезла 16-летняя девочка. Фото

В Запорожской области разыскиваются несовершеннолетняя Гирфанова Александра Евгеньевна 2003 года рождения. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.
Сегодня, 18 февраля, в 07:30 девушка с Мирненского областного центра социально-психологической реабилитации в Мелитопольском районе пошла в школу. Полицейскими установлено, что около 10:00 девушка ушла из школы, но к центру не вернулась и до настоящего времени ее местонахождение не известно. Мобильного телефона при себе несовершеннолетняя не имеет.
Приметы разыскиваемой: рост 165 см, среднего телосложения, волосы темного цвета, до плеч, глаза голубые, на губе имеет небольшую родинку. Была одета в белый пуховик, красную шапку, синие джинсы и белые кроссовки.
Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, просим сообщить по телефонам: (0619) 44-80-02, 42-66-61, 097 756 20 августа (дежурная часть) или 102.