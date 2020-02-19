В ГНС назвали фейком информацию об обложении налогом всех доходов на банковские карты украинцев

РепортерUA 19 Фев 2020 - 10:31

В Государственной налоговой службе Украины опровергли информацию о том, что отныне все доходы на банковские карты физлиц будут облагаться налогом. 

По данным ведомства, никаких новых налогов не вводится. 

«Информация о том, что вводится новый налог и теперь будут облагаться все средства, которые поступают на частные карты, не соответствует действительности. Налогообложение будет осуществляться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством», – говорится в сообщении.

Также в ГНС Украины обратили внимание на то, что информация о банковских счетах обычных физических лиц (не являющихся ФОПами) может быть предоставлена ​​банком только:

  • по запросу ГНС – о наличии банковских счетов;

  • по решению суда – о движении средств или о любой другой информации о счете.

Итак, если ГНС узнает номер счета физического лица, то для раскрытия более детальной информации по нему (о движении средств и т.п.) обязана обратиться в суд.

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