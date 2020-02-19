В Бердянске задержали вымогателей, которые пять дней издевалась над похищенными мужчинами. Фото

Сегодня, 19 февраля, в Бердянске сотрудники полиции задержали преступную группу, которая похитила четверых мужчин с целью вымогательства. Информацию подтвердил отдел коммуникации полиции Запорожской области.
Как сообщает портал Про Бердянск, родственники потерпевших рассказали, что мужчин похитили еще 14 февраля. Почти пять дней над ними издевались, требуя деньги. В результате пострадавшие согласились переписать на вымогателей свои автомобили и отдали им в общей сумме около миллиона гривен.
Сейчас мужчины находятся в больнице, у одного из них серьезная травма головы.
Как сообщили в полиции, злоумышленники 14 февраля нанесли телесные повреждения четырем жителям Бердянска, удерживали их против воли в одном из помещений города и требовали 60 тыс. долларов США за несуществующий долг. Когда потерпевшие передали 10 тыс. долларов США, у них отобрали имущество и автомобили, после чего отпустили.
«Принятыми оперативно-розыскными мероприятиями, полицейские установили и задержали четырех человек, которые являются активными участниками криминальной среды Бердянска – членов организованной преступной группы, причастных к преступлению. Ими оказались жители Бердянска, некоторые из них ранее судимы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и роль каждого из мужчин в совершении правонарушения», – рассказал и.о. начальника Бердянского отдела полиции Игорь Андрющенко.
Вещественные доказательства изъяты. Фигуранты задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас продолжаются дальнейшие следственные действия, устанавливаются другие лица преступной группировки, причастные к этому преступлению, а также к другим уголовным преступлениям на территории Запорожской области.
По данному факту возбуждены уголовные производства по признакам ст. 189 (вымогательство), ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ст. 187 (разбой) и ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.