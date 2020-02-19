В Йемене совершено покушение на министра обороны

РепортерUA 19 Фев 2020 - 15:31

В Йемене совершено покушение на министра обороны международно признанного правительства Мухаммеда Али аль-Макдаши. Об этом сообщил советник министра информации страны Мухтар ар-Рахби в Twitter.

Происшествие случилось 19 февраля на востоке страны. В результате подрыва его автомобиля на мине чиновник не пострадал.

«Министр обороны Йемена спасся во время покушения в результате подрыва на мине его автомобиля в ходе поездки на восточный фронт. Есть убитые и раненые среди его сопровождения», - отметил ар-Рахби.

Как сообщил телеканал Аль-Джазира, покушение произошло к западу от провинции Маариб, его жертвами стали четыре сопровождающих.

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