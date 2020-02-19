В Йемене совершено покушение на министра обороны международно признанного правительства Мухаммеда Али аль-Макдаши. Об этом сообщил советник министра информации страны Мухтар ар-Рахби в Twitter.
Происшествие случилось 19 февраля на востоке страны. В результате подрыва его автомобиля на мине чиновник не пострадал.
«Министр обороны Йемена спасся во время покушения в результате подрыва на мине его автомобиля в ходе поездки на восточный фронт. Есть убитые и раненые среди его сопровождения», - отметил ар-Рахби.
Как сообщил телеканал Аль-Джазира, покушение произошло к западу от провинции Маариб, его жертвами стали четыре сопровождающих.