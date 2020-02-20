Умер программист, который придумал функции Cut, Copy и Paste

Американский информатик и программист Ларри Теслер скончался в возрасте 74 лет, пишет BBC.
Теслер известен тем, что изобрел команды для компьютера «вырезать», «скопировать» и «вставить». В 60-х годах Теслер изучал информатику в Стэнфордском университете, потом работал в Apple, где стал вице-президентом. Ученый принимал участие в разработке ряда программ, в частности, для первых компьютеров Macintosh и Lisa. Также Теслер работал в компании Xerox.
Благодаря его изобретениям, знаменитым Cut (Ctrl+x), Copy (Ctrl+c) и Paste (Ctrl+v), пользоваться персональными компьютерами стало гораздо проще и легче.