На площади Запорожской сносят постамент, на котором ранее стоял памятник Ленину. Фото. Видео

Сегодня, 20 февраля, рабочие приступили к сносу 11-метрового постамента, на котором ранее размещался памятник Ленину. Об этом сообщает корреспондент РепортерUA.
Как сообщили РепортерUA сотрудники подрядной организации, работы скорее всего будут завершены завтра.
Напомним, четыре года назад, в рамках закона о деккомунизации, был демонтирован памятник Ленину. К сносу пьедестала приступили только сейчас, так как на 2020 год запланирована реконструкция площади Запорожской.
Работы по демонтажу выполняют сотрудники ООО «Строительная компания «Стройреконструкция». Согласно информации, размещенной на сайте «Прозоро», демонтаж обойдется в 1 млн 426 тысяч 586 грн.
Отметим, что Запорожский памятник Ленину, установленный в 1964 году, считался одним из самых больших в Украине. Высота его вместе с постаментом составляла 19,8 м. Скульптура вождя была выполнена из бронзы, рука Ленина указывала на плотину ДнепроГЭС.
Сейчас памятник, который сняли с постамента в центре Запорожья 17 марта 2016 года, более двух лет хранится на территории одного из отделений «Водоканала» в Хортицком районе. Вместе с остальными частями композиции и снятыми буквами он остается бесхозным. На общественных слушаньях предлагалось множество вариантов: переплавка, его размещение в музее тоталитаризма, продажа за границу и другое. Но никакого решения относительно памятника принято не было.
На сайте горсовета появилось несколько петиций о том, что нужно установить на месте постамента. Но в мэрии неоднократно заявляли о том, что вместо постамента ничего не планируется возводить, а оставить панорамный вид на ДнепроГЭС.
Охранники территории, где находится памятник, отмечают, что в прошлом году эксперты брали пробу бронзы, чтобы определить ее химический состав. Что показал анализ и будет ли переплавляться Ленин, сейчас неизвестно.