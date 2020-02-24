В Запорожье выделят 3,5 млн гривен на ремонт пешеходной части моста возле «Дубовки». Видео

На сегодняшнем заседании исполнительного комитета городского совета был поддержан ряд решений, которые планируется утвердить на очередной сессии, которая состоится уже в среду. Среди них и внесение изменений в программу развития инфраструктуры и благоустройства города.
Уменьшение затрат на зимнее содержание дорог. Выделение средств для ремонта пешеходной части моста на Набережной магистрали, неподалеку от парка «Дубовая роща». Выделение дополнительных средств на содержание парков, скверов, фонтанов. На заседании исполнительного комитета поддержали внесение изменений в программу развития инфраструктуры и благоустройства Запорожья. Утвердить их должны на сессии городского совета.
Также на сессии городского совета должны поддержать получения городом средств государственной субвенции на приобретение техники для КП «ЭЛУАД». В результате 2,9 миллиона гривен направят на закупку техники для уборки тротуаров.
Еще один важный вопрос – выделение 3,5 миллионов гривен на ремонт пешеходной части моста на Набережной магистрали, рядом с парком «Дубовая роща».
– Мост фактически не имел владельца. Было проведено его обследование. Мост принят на баланс. Теперь мы выделяем средства на его ремонт, как и планировалось еще в декабре прошлого года, - заявил Владимир Буряк.
Напомним, на днях житель Запорожья Алексей Поликарпов выложил на своей странице в фейсбук видео, на котором видно, что мост находится в плачевном состоянии.