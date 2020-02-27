В Запорожье потушили пожар в выставочном зале ДК «Днепроспецсталь»: погибли четверо животных. Фото

РепортерUA 27 Фев 2020 - 11:56

Вчера, 26 февраля, в 22:09 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре во дворце культуры ОАО «Днепроспецсталь» на бульваре Шевченко Вознесеновского района города.

По повышенному номеру вызова на место происшествия прибыло 7 единиц техники и 26 человек личного состава.

В ходе разведки спасатели установили, что в подвальном помещении, где в настоящее время находится выставочный зал «Мир амфибий», горели деревянные двери и мебель на общей площади 7 кв.м. Во время тушения бойцы ГСЧС вынесли на свежий воздух обезьяну, черепаху и змею. В результате пожара погибли 4 животные: 2 морские свинки, кролик и ящерица.

В 22:30 пожарные локализовали возгорание, а в 22:34 - полностью ликвидировали и провели разбор и проливка конструкций для предотвращения повторного возгорания. Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах на сжатом воздухе.

Вероятно причиной пожара стало короткое замыкание электросети. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.

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