В Хмельницком в автомобиле нашли мертвым бизнесмена

В Хмельницком вечером 26 февраля нашли мертвым бизнесмена. Его тело обнаружили в машине с ножевым ранением в область грудной клетки, сообщает XM-inside.
По информации ресурса, погибший - 58-летний владелец местной фирмы, которая занимается разработкой проектно-строительной документации. Его тело обнаружили на водительском сидении автомобиля Opel, стоявшего на улице Прибугской.
Вероятнее всего, предприниматель погиб от удара в сердце.
В ГУ НП Хмельницкой области подтвердили факт гибели мужчины.
«Невдалеке от центра города, на улице Прибугской в Хмельницком, около 20:20 был обнаружен труп 57-летнего мужчины. Сообщение поступило от местного жителя, который рассказал, что обнаружил мертвого мужчину в салоне автомобиля Opel Vectra. У мужчины было ножевое ранение чуть ниже грудной клетки. На место выехали опергруппа и руководство полиции. Открыто уголовное производство, назначены экспертизы», - сообщили правоохранители.
По словам полицейских, среди версий произошедшего рассматривается не только умышленное убийство, но и самоубийство.