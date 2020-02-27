В Харькове задержали 20 человек, принимавших участие в столкновениях на рынке Барабашово. Видео

В Харькове сотрудники полиции задержали 20 человек, которые принимали участие в столкновениях на рынке Барабашово. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.
Информация о якобы взрывах на улице Амурской возле рынка поступило около 11.30. Полицейские на месте обнаружили около 100 человек. У участников конфликта изъяли несколько резиновых дубинок, газовые баллончики. Также устанавливается, какой вид оружия был применен во время конфликта.
«Для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан, а также урегулирования конфликтной ситуации на рынке, там находятся наряды патрульной полиции, следственно-оперативные группы, спецназовцы, специалисты взрывотехники и руководство полиции Харьковской области», – говорится в сообщении.
В Киевский отдел полиции были доставлены 20 граждан для установления обстоятельств происшествия. При этом от слезоточивого газа пострадали несколько полицейских.
В свою очередь Суспільне со ссылкой на директора Центра экстренной медицины Виктора Забашту сообщает о четырех пострадавших участниках конфликта. Двое – с ожогами глаз, еще двое – с ожогами рук и ног (с их слов, от взрыва светошумовой гранаты). Двух последних, по словам Забашты, госпитализировали.
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