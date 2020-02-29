Стали известны подробности стрельбы возле "Варуса" в Запорожье. Фото

На официальной странице 23-й бригады Нацгвардии сообщили подробности стрельбы, которая произошла 26 февраля возле супермаркета "Варус" в Коммунарском районе Запорожья.
Как сообщалось ранее, в результате стрельбы ранение бедра получил 35-летний мужчина. Участников драки задержали нацгвардейцы, которые несли службу в составе автопатруля.
В тот день военнослужащие патрулировали территорию Коммунарского района и получили на планшет информацию о драке с применением огнестрельного оружия и слезоточивого газа. Возле супермаркета нацгвардейцы задержали пятерых человек. Все они находились в состоянии алкогольного опьянения.
У одного из участников драки изъяли огнестрельное оружие с разрешением на оружие, газовый баллончик и складной нож.
Место драки оцепили прибывшими военными нарядами. Пострадавшим нацгвардейцы оказали первую помощь и вызвали скорую помощь.
Нарушителей доставили в Коммунарское отделение полиции для выяснения всех обстоятельств.