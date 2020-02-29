Стали известны подробности стрельбы возле "Варуса" в Запорожье. Фото

РепортерUA 29 Фев 2020 - 13:08

На официальной странице 23-й бригады Нацгвардии сообщили подробности стрельбы, которая произошла 26 февраля возле супермаркета "Варус" в Коммунарском районе Запорожья.

Как сообщалось ранее, в результате стрельбы ранение бедра получил 35-летний мужчина. Участников драки задержали нацгвардейцы, которые несли службу в составе автопатруля.

В тот день военнослужащие патрулировали территорию Коммунарского района и получили на планшет информацию о драке с применением огнестрельного оружия и слезоточивого газа. Возле супермаркета нацгвардейцы задержали пятерых человек. Все они находились в состоянии алкогольного опьянения.

У одного из участников драки изъяли огнестрельное оружие с разрешением на оружие, газовый баллончик и складной нож.

Место драки оцепили прибывшими военными нарядами. Пострадавшим нацгвардейцы оказали первую помощь и вызвали скорую помощь.

Нарушителей доставили в Коммунарское отделение полиции для выяснения всех обстоятельств.

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