Фоорепортаж: как запорожцы отмечают праздник Масленицы

РепортерUA, фото и видео Инна Нарбут 01 Мар 2020 - 12:41

Сегодня, 1 марта, в Запорожье на площади Маяковского проходит масштабное празднование Масленицы. Мероприятие началось в 10:00 и продлится до самого вечера, сообщает корреспондент РепортерUA.

В программе праздника – традиционные бои «Лава на Лаву», показательные выступления школ боевых искусств, мастер-классы от казаков, рыцарские бои, а также изготовление и сожжение чучела зимы. Последнее, самое зрелищное, состоится в 18:00.

Уже сейчас на площади работает традиционная ярмарка, где каждый желающий может отведать блины, мед, джем, сыр и другую крафтовую продукцию от производителей.

Кроме того, запорожцам представили  работы лучших запорожских мастеров народных искусств, которыми можно украсить свой дом.

Как сжигали чучело зимы смотрите в видео ниже:

 

public://uploads/photos/zobrazhennya_viber_2020-03-01_12-12-10.jpg
public://uploads/photos/zobrazhennya_viber_2020-03-01_12-12-11.jpg
public://uploads/photos/zobrazhennya_viber_2020-03-01_12-12-22.jpg
public://uploads/photos/zobrazhennya_viber_2020-03-01_12-12-23.jpg

public://uploads/photos/zobrazhennya_viber_2020-03-01_12-12-24.jpg
public://uploads/photos/zobrazhennya_viber_2020-03-01_12-12-26.jpg
public://uploads/photos/zobrazhennya_viber_2020-03-01_12-12-29.jpg
public://uploads/photos/zobrazhennya_viber_2020-03-01_12-12-34.jpg
public://uploads/photos/zobrazhennya_viber_2020-03-01_12-12-37.jpg
public://uploads/photos/zobrazhennya_viber_2020-03-01_12-12-39.jpg
public://uploads/photos/zobrazhennya_viber_2020-03-01_12-12-40.jpg
public://uploads/photos/zobrazhennya_viber_2020-03-01_12-12-41.jpg
public://uploads/photos/zobrazhennya_viber_2020-03-01_12-12-43.jpg
public://uploads/photos/zobrazhennya_viber_2020-03-01_12-12-47.jpg
public://uploads/photos/zobrazhennya_viber_2020-03-01_12-12-50.jpg
public://uploads/photos/zobrazhennya_viber_2020-03-01_12-12-53.jpg
public://uploads/photos/zobrazhennya_viber_2020-03-01_12-12-58.jpg
public://uploads/photos/zobrazhennya_viber_2020-03-01_12-13-02.jpg
public://uploads/photos/zobrazhennya_viber_2020-03-01_12-13-04.jpg
public://uploads/photos/zobrazhennya_viber_2020-03-01_12-13-10.jpg
public://uploads/photos/zobrazhennya_viber_2020-03-01_12-13-12.jpg
public://uploads/photos/zobrazhennya_viber_2020-03-01_12-13-14.jpg
public://uploads/photos/zobrazhennya_viber_2020-03-01_12-13-16.jpg
public://uploads/photos/zobrazhennya_viber_2020-03-01_12-13-17.jpg
public://uploads/photos/zobrazhennya_viber_2020-03-01_12-13-20.jpg
public://uploads/photos/zobrazhennya_viber_2020-03-01_12-13-23.jpg
public://uploads/photos/zobrazhennya_viber_2020-03-01_12-13-24.jpg
public://uploads/photos/zobrazhennya_viber_2020-03-01_12-13-25.jpg
public://uploads/photos/zobrazhennya_viber_2020-03-01_12-13-26.jpg
public://uploads/photos/zobrazhennya_viber_2020-03-01_12-13-27.jpg
public://uploads/photos/zobrazhennya_viber_2020-03-01_12-13-29.jpg
public://uploads/photos/zobrazhennya_viber_2020-03-01_12-13-31.jpg
public://uploads/photos/zobrazhennya_viber_2020-03-01_12-13-33.jpg
public://uploads/photos/zobrazhennya_viber_2020-03-01_12-17-10.jpg
public://uploads/photos/zobrazhennya_viber_2020-03-01_12-17-13.jpg
Теги:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Как вы относитесь к вакцинации?
Loading...