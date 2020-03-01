Фоорепортаж: как запорожцы отмечают праздник Масленицы

Сегодня, 1 марта, в Запорожье на площади Маяковского проходит масштабное празднование Масленицы. Мероприятие началось в 10:00 и продлится до самого вечера, сообщает корреспондент РепортерUA.
В программе праздника – традиционные бои «Лава на Лаву», показательные выступления школ боевых искусств, мастер-классы от казаков, рыцарские бои, а также изготовление и сожжение чучела зимы. Последнее, самое зрелищное, состоится в 18:00.
Уже сейчас на площади работает традиционная ярмарка, где каждый желающий может отведать блины, мед, джем, сыр и другую крафтовую продукцию от производителей.
Кроме того, запорожцам представили работы лучших запорожских мастеров народных искусств, которыми можно украсить свой дом.
Как сжигали чучело зимы смотрите в видео ниже: