В Запорожье ликвидировали незаконную заправку с оборотом в 12 млн грн в месяц. Фото

В Запорожье сотрудники СБУ в Запорожской области пресекли деятельность нелегальной автозаправочной станции с ежемесячным оборотом почти в 12 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным следствия, незаконный бизнес организовал владелец сети автомоек из Мелитополя. Заправку, действовавшей с грубым нарушением правил безопасности и без соответствующих разрешительных документов, он устроил на территории собственного домохозяйства. Кроме того, злоумышленник сбывал контрафакт на территории района через оборудованную в микроавтобусе передвижную АЗС.
Реализация происходила в обход налогового законодательства и приводила к масштабному недополучения средств местным бюджетом. Во время следственных действий по месту расположения незаконной стационарной и мобильной АЗС правоохранители обнаружили почти 10 тонн горючего сомнительного качества и технологическое оборудование на более чем миллион гривен.
В рамках открытого уголовного производства на изъятое имущество и контрафактное топливо наложен арест. Незаконное АЗС демонтированы. Продолжаются следственные действия. Устанавливаются источники происхождения контрафактного горючего и другие лица, причастные к противоправной деятельности.