В Запорожской области начался ремонт участка трассы Васильевка-Бердянск. Фото

Находясь с рабочей поездкой в районах, председатель облгосадминистрации Виталий Туринок посетил участок автодороги государственного значения Н-30 Васильевка - Бердянск, где начаты ремонтные работы. Эта дорога отобрана в рамках реализации проекта «Сшить Украину: безопасность, строительство, финансирование».
По информации Службы автомобильных дорог в Запорожской области, общая протяженность всей трассы 136 км. В прошлом году отремонтировали участок протяженностью 17,3 км в Черниговском районе. Осталось отремонтировать 118,7 км. Дорога разделена на четыре участка. Два подрядчика уже начали работу, еще по двум продолжаются тендерные процедуры.
Текущий средний ремонт выполняется на следующих участках автодороги: участок км 7 000 - км 55 + 082 протяженностью 48 км, подрядчиком является ООО «Онур»; участок км 89 + 526 - км 112 + 026 протяженностью 22,5 км - ООО «Автомагистраль-Юг».
Как сообщил представитель подрядной организации ООО «Онур Конструкцион Интернешнл», сейчас продолжаются работы по фрезерованию существующего асфальтобетонного покрытия. Участок выполнения работ проходит по территории Васильевского и Токмакского районов.
В этом году на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах предусмотрена субвенция из государственного бюджета в сумме почти 900 млн грн.