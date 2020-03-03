В Украине зарегистрировали первый случай коронавируса, заявил во вторник, 3 марта, замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Виктор Ляшко.
«Вчера я говорил, что у нас было четыре случая подозрения. Сегодня это подозрение подтвердилось у одного человека. Все материалы и образцы переданы в вирусологическую лабораторию Всемирной организации здравоохранения. Но случай зарегистрирован в Украине, и мы начали работать с контактными лицами. Контактных лиц немного, все они известны местным эпидемиологам», - сказал Ляшко.
Он заверил, что медицинская система оказалась готова к первому случаю коронавируса.
Заболевание обнаружено у мужчины, который в феврале совершал поездку в Италию. Больной возвращался в Украину самолетом из Италии через город Сучава (Румыния). В город Черновцы 26.02.2020 вместе с женой прибыл собственным автомобилем через КПП «Порубное». Женщина и мужчина прошли температурный скрининг, никаких симптомов острого респираторного заболевания у них не обнаружили. Им предоставили память о самоизоляцию.
– Система отработала четко. На границе у него не было никаких признаков острых респираторных заболеваний. Муж с женой, согласно предоставленной им памятки о самоизоляции, решили самоизолироваться. 29 февраля у него появились симптомы острого респираторного заболевания. Поскольку в памятке отмечено, что нужно обращаться к семейному врачу, он связался с врачом. Согласно алгоритмов, так как в анамнезе была в течение последних 14 дней поездка в Италию, врач принял решение о госпитализации. Транспортировку проводила специальная медицинская бригада. Симптомы мужчины – повышенная температура и сухой кашель. Состояние стабильное, без осложнений, – сказал Ляшко.
Заместитель Министра также предоставил информацию о состоянии здоровья жены больного COVID-19 украинца. Он отметил, что у нее нет никаких симптомов острых респираторных заболеваний, однако с профилактической целью с соблюдением всех рекомендаций ВОЗ она самоизолирована дома.
Он также призвал не раскупать в аптеках медицинские маски.
– Использовать маски необходимо только в случае, если у вас есть признаки острого вирусного заболевания, или если вы медик, работаете с пациентами. Маски могут создать ложное ощущение безопасности и люди не будут выполнять важные меры безопасности: мыть руки и тому подобное. Здоровым они ни к чему, – подчеркнул чиновник.
Напоследок Виктор Ляшко обновил информацию о обсервации в Новых Санжарах Полтавской области.
- Все, кто находится в обсервации, как показали исследования, здоровы. Никаких симптомов острых респираторных заболеваний обнаружено еще не было. Уже в этот четверг, 5 марта, истекает срок обсервации и все они вернутся домой, – сообщил заместитель Министра здравоохранения.