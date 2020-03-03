В США рой пчел собрал 45 килограмм меда под потолком квартиры. Фото

РепортерUA 03 Мар 2020 - 13:09

В США рой пчел собрал 45 килограмм меда под потолком жилого многоквартирного дома. Об этом сообщает издание Montreal Gazette.

Инцидент произошел в американском городе Ричмонд. В компанию по уничтожению насекомых обратились жильцы одного из многоквартирных домов. Люди жаловались на то, что из вентиляции вылетают пчелы. Раньше насекомых не замечали, поскольку в квартире никто не жил.

Десинсекторы обнаружили в потолке квартиры тысячный рой итальянских пчел. С помощью пилы в потолке сделали дыру диаметром 1,8 метра. Специалистам пришлось расширять отверстие до 2,5 метров.

Предположительно пчелы прожили в квартире дольше двух лет. За это время от 100 до 150 тысяч насекомых накопили около 45 килограммов меда.

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