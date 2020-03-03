Запорожцев просят не паниковать и не скупать маски из-за коронавируса

Жителей Запорожья просят не паниковать и не сеять панику из-за случаев заболевания в других странах COVID-19. Также запорожцев просят не скупать одноразовые маски, ведь это средство гигиены мало чем может помочь. Об этом шла речь на брифинге руководителя Запорожского областного лабораторного центра Романа Терехова и главного эпидемиолога Запорожской области Александра Мащака.
В мире зарегистрировано более 90 000 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них более 80 000 – в Китае. В Украине сегодня стало известно об одном случае заболевания на коронавирус в Черновцах.
- Если в Китае динамика роста заболевания приостановлена, вирус широко распространяется по другим странам, уже в более чем 70 странах зафиксированы случаи заболевания, многие из этих стран находятся на границе с Украиной. Также из стран Европы прилетает много украинцев, которые находятся за рубежом по работе или в отпуске. В Запорожской области в частности, разработан ряд мер по предотвращению заноса или распространения вируса. Например, это тотальный температурный скрининг в запорожском аэропорту пассажиров всех международных авиарейсов. Ежедневно проверяется от 450 до 700 человек, ни одного случая заболевания выявлено не было. Но в случае выявления заболевания медицинские учреждения и медики готовы предоставлять необходимую квалифицированную помощь. Также группа запорожских эпидемиологов работала в Новых Санжарах во время обсервации людей с подозрением на коронавирус, так что запорожские медики имеют практический опыт, как действовать в такой ситуации, - отметил Роман Терехов.
Главный эпидемиолог Запорожской области Александр Мащак призвал запорожцев не поддаваться панике и соблюдать элементарные правила гигиены. По словам врача, необходимо сохранять спокойствие и хорошее настроение. Надо соблюдать правила личной гигиены и пребывания в общественных местах.
- Часто мойте руки или обрабатывайте дезинфицирующими средствами. Во время кашля и чихания прикрывайте рот и нос бумажной платком, избегайте тесного контакта со всеми, кто имеет признаки заболевания. Если есть повышенная температура тела, кашель и затрудненное дыхание, быстрее обратитесь к врачу. Не употребляйте в пищу сырых или недостаточно термически обработанных продуктов животного происхождения. Нет нужды скупать маски. Надо помнить, что маска не защищает от вируса здорового человека. Маска должна надеваться только на человека, который имеет симптомы ОРВИ, чтобы он не заразила окружающих. Также маска действенная всего несколько часов, затем ее надо заменить. Одноразовую маску необходимо утилизировать, а если маска марлевая, то ее можно постирать и прогладить при необходимости, - отметил Александр Мащак.
Симптомы коронавируса схожи с первыми симптомами гриппа и простуды. При проявлении первых симптомов необходимо обращаться за квалифицированной помощью врачей.
Медики напоминают, что смертность от коронавируса достаточно низкая. Все летальные случаи связаны с людьми старшего возраста (70-80 лет и старше), которые имели сопутствующие болезни и низкий иммунитет.
Также запорожцам советуют отменить поездки в Европу, запланированные на ближайшие месяцы. Если планировался отпуск и посещение разных мест в других странах, то из-за карантина, который вводится в ряде стран, посетить запланированные места все равно не получится.