Контракт подписан: через неделю в Запорожье возобновится строительство мостов

Правительство возобновляет строительство запорожского моста, который начали строить еще 15 лет назад. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга в Доме Правительства, сообщает пресс-служба Кабмина.
Сегодня в Кабинете Министров Украины состоялось подписание контракта по строительству моста в Запорожье между «Укравтодором» и турецкой компанией «Onur Taahhut». Компания выполнит работы за 11,9 млрд грн (с НДС).
Строительство моста было начато в 2004 году, но за 15 лет так и не было завершено.
Для финансирования строительства моста Правительством было принято отдельное постановление, которое позволило выделить дополнительное финансирование вне Государственного дорожного фонда.
Напомним, исполнитель работ по строительству моста был определен 21 февраля 2020 по результатам объявленного Службой автомобильных дорог в Запорожской области тендера.
Компания «Onur Taahhut Tasimacilik İnsaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi» обязуется выполнить работы по 11,918 млрд грн (с НДС).
Срок оказания услуг – до 3 марта 2024 года.
Согласно проекту строительства – это магистраль непрерывного движения протяженностью более 9 км, связывающей правобережную часть города Запорожье с центральной левобережной частью и основной северной промышленной зоны через оба рукава реки Днепр и остров Хортица.
Магистраль состоит из шести транспортных развязок, в составе которых 27 искусственных сооружений, в том числе два 2 внеклассные мосты с отдельными сооружениями под каждое направление движения.
Справка
Компания Onur Taahhut Tasimacilik İnsaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi была основана в 1991 году.
Компания успешно реализовала важные проекты в Хорватии, Украины, Тунисе, Молдове Омане, Экваториальной Гвинеи и Туркменистане. Имеет богатый опыт выполнения строительно-монтажных работ на объектах инфраструктуры по всей Украине.
Onur Taahhut выполняет строительство автодорог, мостов, примыканий, сооружений и работы по реконструкции дорог. В их распоряжении есть стройплощадки с заводами для производства асфальтобетона.