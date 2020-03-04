СБУ разоблачили запорожца, который в Сети призывал к свержению конституционного строя в Украине. Фото

РепортерUA, фото СБУ 04 Мар 2020 - 10:40

Сотрудники СБУ обнаружиди в Запорожье и Одессе очередных агитаторов, призывавших к захвату государственной власти и нарушение территориальной целостности нашей страны. Об этом пишет пресс-служба ведомства. 

По данным следствия, злоумышленники регулярно размещали на персональных страницах в запрещенных российских соцсетях деструктивные материалы. Агитаторы, в частности, призывали к свержению конституционного строя, пропагандировали идеи насильственной федерализации и выхода южных областей из состава Украины, поддерживали идею создания фейковых Новороссии. Контент они получали из пропагандистских интернет-изданий страны-агрессора и сайтов боевиков так называемых «Л / ДНР».

Во время обысков по месту жительства фигурантов производств правоохранители обнаружили мобильные гаджеты и компьютерную технику с материалами, подтверждающие их противоправную деятельность. Сейчас следователи органов государственной безопасности сообщили жительнице Одессы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

Действия жителя Запорожья квалифицированы по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК. Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении.

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