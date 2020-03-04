Специалисты NASA сообщили о приближении к Земле опасного метеорита

РепортерUA 04 Мар 2020 - 12:54

Специалисты NASA сообщили о приближении к Земле потенциально опасного метеорита, сообщает Express.

Огромный астероид, котором присвоен номер 52768 пролетит на максимально близком расстоянии от Земли в конце апреля текущего года. Если космическое тело войдет в атмосферу планеты, то произойдет глобальная катастрофа.

Астероид размером в 4 километра движется в направлении Земли со скоростью около 8,7 километров в секунду (31 320 км/ч). Космическое тело приблизится к Земле на минимальное расстояние 29 апреля.

Если этот или подобный астероид упадет на планету, то он оставит кратер в 10 км и более, а также провоцирует «глобальное опустошение и возможный коллапс цивилизации».

Даже астероиды размером около 20 метров, как Челябинский метеорит, создают ударные волны, разбивают окна и способны травмировать людей.

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Как вы относитесь к вакцинации?
Loading...