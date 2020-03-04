Реконструкцию сквера Пионеров завершат в середине августа

В Александровском районе продолжается реконструкция сквера Пионеров. Работы здесь начались еще в декабре. Благодаря благоприятным погодным условиям зимой они не прекращались и продолжаются с самого начала весны. Подрядчики заверили, что строительные работы завершат в середине августа.
Как сообщили в запорожской мэрии, за это время выполнен значительный объем демонтажных работ. Обустроено более 300 квадратных метров тротуаров, значительная часть подпорной стенки, фундаменты под установку малых архитектурных форм, фундамент под скульптурную композицию. Проложено более 90 метров водопровода для полива зеленых насаждений. Уже изготовлены опоры освещения, малые архитектурные формы (урны, скамейки).
Здесь предусмотрена вертикальная планировка с сохранением существующего рельефа, максимальным сохранением почвы и зеленых насаждений. Высадят в сквере и дополнительные зеленые насаждения, восстановят газоны, обустроят цветники с высадкой многолетних цветов. В планах и благоустройство прилегающей к скверу территории с устройством парковочных «карманов».
Как сообщал РепортерUA ранее, в рамках реконструкции сквера восстановят скульптурную композицию, которая ранее была его украшением. Скульптуру восстановят в первозданном виде, на основе фотографий, которые сохранились. Она будет трехъярусной.
Работы в сквере ведутся под наблюдением археологов. Получены необходимые документы, в том числе в Министерстве культуры. Ведь сквер является частью исторического ареала Запорожья.
В результате археологического надзора при проведении работ были обнаружены кирпичные и гранитные ступени к лавке Нижнего Гостиного ряда Торговых рядов, который находился по ул. Почтовой (во времена Александровска - ул. Екатеринославская). Согласно архивным данным, лавка до 1917-1918 годов принадлежала Александровском купцу Абраму Моисеевичу Геншафту. Торговые ряды на Базарной площади Старого Александровска располагались на месте современного сквера Пионеров в 1874-1905 и 1911-1943 годах. Они были архитектурной доминантой центральной части Старого Александровска. Здания сильно пострадали во время освобождения Запорожья в 1943 году.
Эту находку планируется сохранить как часть обновленного сквера. Рассматривается возможность накрыть в дальнейшем ее стеклом, чтобы запорожцы и гости города могли ее видеть.