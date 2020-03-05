На полигоне в России прогремел взрыв: пять контрактников ранены

В России произошло ЧП на военных учениях. На полигоне под Мурманском взорвался имитационный снаряд и пять военнослужащих-контрактников Северного флота получили ранения.
«В среду, 4 марта, в ходе плановых занятий по боевой подготовке на военном полигоне в Мурманской области в результате грубого нарушения требований безопасности, приведшего к несанкционированному срабатыванию маломощного имитационного заряда типа «взрывпакет», пять военнослужащих-контрактников получили незначительные травмы», – заявили представители Северного флота.
В пресс-службе добавили, что всех пострадавших оперативно доставили в лечебные учреждения, где медики своевременно оказали им необходимую медицинскую помощь. Угрозы жизни солдат нет. Командование гарнизона совместно с правоохранительными органами организовало проверку.