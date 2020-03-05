Без подписи и за пять минут: что делать, если мошенники оформили на вас онлайн-кредит

В Украине набирает оборотов мошенничество с онлайн-кредитами. С каждым днем компаний, специализирующихся на выдаче займов на карту, становится все больше, собственно, как и пострадавших от действий мошенников. С одной стороны: люди, которые остро нуждаются в деньгах, имеют возможность получить займ в течение нескольких минут. Причем кредиторы не требуют никаких справок с места работы или других документов, для оформления кредита потребуется всего лишь ваши паспортные данные и номер банковской карты, на которую перечислят деньги. Но вот этим и пользуются мошенники, когда к ним в руки попадают ваши копии документов или доступ к мобильному телефону. Дальше человеку, который и не подозревает о том, что на его имя оформили займ, начинают звонить коллекторы и требовать вернуть долг. РепортерUA попытался разобраться, как работает данная схема, можно ли обезопасить личные данные и есть ли смысл подавать в суд.
Онлайн-кредиты: как это работает
В последние несколько лет в Украине все больше начало появляться контор, которые готовы выдать вам займ всего за несколько минут. Рекламу о микрокредитах сегодня можно увидеть практически везде: ею кишит весь интернет, на телевидении, баннерах и на расклеенных листовках. Они пользуются спросом, потому как никаких документов, справок с места работы, кроме как паспортных данных и идентификационного кода, клиенту предоставить не придется. Вы заполняете анкету, вводите данные своей банковской карты, желаемую сумму, период займа и ожидаете одобрения. Зачастую кредит одобряется и в течение пяти минут деньги у вас на карте. Это и является лакомым кусочком для мошенников.
От редакции: если берете кредит – внимательно читайте договор и ознакомьтесь с процентной ставкой. Зачастую такие кредиты выдают под огромный процент, ведь люди и сами набирают мелкие кредиты, и потом не в силах расплатиться.
На форумах и в социальных сетях пользователи неоднократно сообщают о ситуациях, когда их родственники или они сами стали жертвой мошенников. Среди пострадавших и предприниматели, которые участвовали в тендере в системе электронных закупок «Прозоро», где оставляли копии своих документов. Так директор одного из предприятий рассказал на своей странице в Facebook о том, что стал жертвой мошенников около года назад.
«Интернет-сайт Moneyveo.ua выдал кредит третьим лицам, которые оформили договор на мое имя, - рассказыват Валерий Яковенко. – Об этом я узнал случайно, открыв похожее на рекламное письмо месячной давности. Договор открыт по документам, размещенным на сайте Prozorro. Таких как я – много. Большинство потерпевших – предприниматели, которые работают на платформе государственных закупок, руководители фирм и ответственные лица, которые обязаны размещать сканы своих паспортов в открытом доступе. Сейчас я получил уведомление о задолженности перед компанией и требование ее погасить, естественно об этом я слышу впервые. Сумма по украинским меркам достаточно крупная, 9300 гривен, особенно если учесть что среди пострадавших- лица из регионов, ветераны АТО. Но цимес в том, что задолженность растет в геометрической прогрессии, и, если это было 9 тысяч в прошлом месяце, то в этом – это уже больше 12 тысяч гривен, и т.д.
Как работает схема: Кто-то, по всей видимости, из сотрудников «манивео», в открытом доступе берет персональные данные украинцев. Далее, с данными документами оформляется заявка на получение кредита онлайн и важный момент, в качестве получателя указывается кредитная карта абсолютно левого человека. Сверка соответствия имени в документах и владельца на карте не выполняется. Сумма берется небольшая, пара тысяч гривен, но уже через несколько месяцев она увеличивается в 2-3 раза, за счет драконовских процентов кешевого кредита. Сумма растет с каждым месяцев и в определенный момент начинает быть абсурдной.
Но это не самое плохое. Мы живем в современном мире, когда каждый должен пользоваться классическими финансовыми инструментами. Рассрочка, депозиты, оплата частями, сберегательные счета и овердрафты - это те инструменты которыми пользуется бизнес каждый день. И какого же было мое удивление, когда я обнаружил, что 2 льготных овердрафта по моим картам, общей круглой суммой просто испарились. То есть вся кредитная история, накопленная моей зарплатой, миллионов гривен уплаченных налогов канули в лету, как будто ее и не было… Это жесть… И важно это влияет не только на возможность взять в ипотеку квартиру или авто в лизинг, вы стиральную машину никогда не сможете купить, с таким приятным бонусом и историей. Более того, кредитная история – штука международная, и история руководителя легко может быть передана юридическим лицам, которые он контролирует. Пока писал заявление в полицию – услышал что я не первый такой, полез в интернет, и, оказывается, существуют целые группы и сообщества, от десятков до целых 250 человек, которые попали от финансового мошенничества такой-себе нефинансовой компании».
С подобной ситуаций столкнулась и жительница Запорожья. По словам Екатерины, однажды на ее мобильный номер позвонили из кредит-компании и заявили, что существует долг в 5 тыс. грн. Кредит, о котором девушка даже не подозревала, выдали три месяца назад, и впоследствии ей нужно было вернуть кругленькую сумму с учетом накопившихся процентов.
«Я сказала, что ничего не брала, поэтому и возвращать ничего не собираюсь. На что мне ответили, что в компании есть мое фото с табличкой: «Беру кредит». После этого они начали звонить моим родителям с угрозами. Откуда у них номера их мобильных телефонов я также понять не могла. Через некоторое время мне снова перезвонили и предложили написать заявление в полицию о мошенничестве, но для этого нужно было предоставить мое фото, но я этого конечно не сделала. Я пригрозила, что буду обращаться в полицию и только тогда в компании пообщали исправить ситуацию. Через две недели я получила письмо о том, то долговые обязательствоа анулированы», – рассказала девушка.
Дела судебные
Если заглянуть в Реестр судебных решений можно найти несколько десятков подобных уголовных дел по всей Украине. В полиции Запорожской области РепортерUA сообщили, что на сегодняшний день зарегистрирован 21 факт мошенничества, связанный с онлайн-кредитами, которые находятся на стадии досудебного следствия.
Кстати, в том же Реестре судебных решений подобных дел есть материалы о том, что в Запорожской области следователь просил доступ к документам «ПриватБанка». Поводом опять же стало уголовное дело о мошенничестве. В одном из случаев в полицию обратился мужчина, который пожаловался, что кто-то сделал копии его документов и банковской карточки и взял кредит в «Манивео» и «Милоан» на сумму 7 тысяч гривен.
В другом случае злоумышленник взял кредит на имя своего друга, воспользовавшись его компьютером. Пострадавший, естественно ничего не знал, а в результате вместо 3500 грн мужчине нужно было оплатить 15600 грн долга.
Мошенники звонят от представителей операторов мобильной связи и блокируют ваш номер
В запорожской полиции РепортерUA рассказали еще об одной схеме, с помощью которой мошенники получают доступ к банковским картам и впоследствии берут кредиты. А заключается она в следующем: вам звонят, называясь работником оператора мобильной связи (Водафон, Киевстар, Лайфселл и др.) и под предлогом проведения проверки связи, блокировки или разблокировки мобильного номера, испытания 4G покрытия, других оснований уверяют, что в течение некоторого времени уже не будет работать мобильная связь на телефоне и что это нормальная ситуация. При этом в большинстве случаев, входя в доверие, просят назвать последние три номера на которые вы звонили. Через несколько минут вас просят перезагрузить мобильный телефон, после чего все будет работать в штатном режиме.
«Жертва выполняет указания мошенников и предоставляет указанную информацию. Получив информацию о последних трех звонках или кодовом слове, мошенники, пользуясь функцией восстановления сим-карты через оператора мобильной связи, проводят операции по восстановлению работы номера на другом мобильном устройстве, называя оператору последние три номера, на которые были осуществлены звонки. В результате злоумышленник становится полноправным пользователем мобильного номера, при этом большинство номеров телефонов потерпевших является финансовым номером, то есть номером привязанным к соответствующей банковской карте. При этом пострадавшие не смогут пользоваться своим абонентским номером и необходимо осуществлять операции по его восстановлению, на что нужно время, которым в свою очередь пользуются мошенники. В это время, имея Ваши анкетные данные, в некоторых случаях копии паспорта и номера карточки плательщика налогов, которые мошенники получили заблаговременно с любых источников (сеть интернет и другие способы получения), используя персональные данные потерпевшего и интернет-сайты кредитно-финансовых учреждений получения кредитов онлайн, заполняют соответствующие онлайн заявки на получение онлайн-кредита, в которых необходимо отметить Ваши персональные данные (Ф.И.О., ИНН, дата рождения, номер мобильного телефона и др.) и после обработки которых, кредитно-финансовой организацией выдается кредит в виде выплаты на указанную в заявке карточку, которая в большинстве случаев оформлена на третьих лиц, в большинстве случаев это сумма от 3000 до 10000 гривен. После чего, когда истекает время возвращения онлайн-кредита, пострадавшим начинают поступать смс-сообщения о необходимости его возврата и начисления штрафных санкций и пени», – рассказали в ГУНП в Запорожской области.
Также в полиции подчеркнули, что в связи с тем, что есть недобропорядочные люди в разных сферах общественной жизни, способов утечки персональных данных могут быть десятки: от потери документов до недобропорядочных сотрудников банковских и других финансовых учреждений, и поэтому узнать о том, что ваши персональные данные попали в чужие руки, практически невозможно. Беспокоит многих еще и тот факт, что сейчас в государстве заработало приложение «Дія», которое направлено на упрощение многих процедур. Но в полиции пока не готовы ответить, насколько можно оценить защиту и безопасность личных данных, которые вносят пользователи, регистрируя ту или иную государственную услугу.
«Органы национальной полиции не являются администраторами и разработчиками данного приложения, поэтому говорить о его безопасности не можем. Если вы подозреваете, что стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в банк, заблокируйте карту и обратитесь в правоохранительные органы. Каждое преступление имеет свой материальный след, поэтому установление лица – это дело времени и комплекс процессуальных действий. После регистрации сообщения о преступлении и получения соответствующего корешка в полиции, обращайтесь в соответствующие кредитно-финансовые учреждения, от которых поступают сообщения о возврате кредита с целью уведомления их о мошеннических действиях, а также прекращения в дальнейшем начисления штрафных санкций, в том числе через сервисы обратной связи, горячие линии кредитно-финансовых организации и тому подобное», – советуют в полиции.
Мнение юриста
Адвокат, магистр права Наталья Самарская отмечает, что существует несколько способов, с помощью которых наши персональные данные могут попасть в открытый доступ.
Первый способ. После ликвидации банков, копии паспорта и ИНН получить не сложно, необходимо только ознакомиться с материалами, которые содержатся в кредитной истории должника либо его поручителя, при этом есть еще и другие открытые источники персональных данных типа ProZorro, Prom.ua и т.д.
Второй способ. Открытый доступ к копиям либо скан копиям паспорта и код ИНН у сотрудников (бывших сотрудников) банковских, иным финансовым компаниям, либо предприятиям, которым по тем или иным причинам лица при определенных обстоятельствах ранее лицо предоставило копии, либо скан копии своих паспортных данных, код ИНН.
Третий способ. Тайное завладение паспортными данными и код ИНН лица, с которым работает данный мошенник в одном офисе, на предприятии, учреждении и т.д. Зачастую, граждане носят с собой паспорт и код ИНН, банковские карточки с паролем доступа, поэтому при удобном случае, мошенник, втайне от лица, делает скан копии таких документов для дальнейшего оформления онлайн микро-займа, после незаметно возвращает их владельцу.
Адвокат отмечает, что распоряжение персональными данными без согласия физического лица персональных данных является незаконным и преследуется Законом.
– Почему финансовая компания оформляет кредитный договор без присутствия человека, на которого он подписывается?
– Оформление микро-займа без присутствия лица, возможно в онлайн режиме. Порядок заключения договора о предоставлении микро-займа регулируется Законом Украины «Об электронной цифровой подписи», Гражданским кодексом Украины, правилами предоставления займа, которые опубликованы на сайте кредитора, Законом Украины «Об электронной коммерции».
– Является ли такой договор действительным, когда человек не ставит свою подпись от руки?
– Да, в случае, если: кредитор является финансовой компанией и имеет лицензию Нацкомфинуслуг о предоставлении финансовых услуг; зачастую, заявка на оформление микро-займа привязана к паспортным данным заемщика и его банковской карточки. Договор на получение микро-займа публикуется на официальной странице кредитора (оферта). Подписание договора со стороны заемщика зачастую осуществляется путем ввода одноразового кода (идентификатор). Одноразовый код – это алфавитно-цифровая последовательность, которую получает Заемщик, принимая предложение (оферту) финансового учреждения, организации и соглашаясь с Правилами и условиями Электронного договора в Личном кабинете и, которая в соответствии с ч.1 ст.12 Закону Украины «Об электронной коммерции», используется с целью подписания предложения (оферты) и Электронного договора. Финансовое учреждение передает одноразовый идентификатор Заемщику средством связи, указанным во время регистрации в его информационно-телекоммуникационной системе (указан в Личном кабинете Заявителя), в том числе, но не исключительно, путем направления ему смс-сообщения за номером телефона, указанным Заемщиком во время заполнения заявки.
– Сможет ли человек, на которого взяли без его ведома кредит, выиграть суд?
– Разрешение спора только в судебном порядке, в том числе с одновременным обращением в правоохранительные органы с заявление о совершении уголовного правонарушения. Лицу, в первую очередь необходимо обратиться к адвокату за получением квалифицированной правовой помощи. Вероятность получения положительного решения суда в споре с финансовой компанией предоставившей микро-займ, зависит от многих факторов и обстоятельств оформления микро-займа, поэтому такой спор индивидуален и подлежит правовой оценке, в том числе в судебном процессе, в каждом конкретном случае.
– Насколько законна деятельность интернет-компаний, предоставляющие кредиты онлайн?
– Хозяйственный и Гражданский кодекс не регулирует деятельность интернет-компаний, т.к. их правовой статус законодательством Украины не определен. Финансовая компания, имеющая лицензию на ведения финансовой деятельности, владеет веб-ресурсом, с помощью которого осуществляется оформление микро-кредита для лиц, желающих оформить такой займ. Деятельность финансовой компании регулируется Законом Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг», иными нормативно-правовыми актами Украины, а также которые указаны выше.
– Как человек может себя защитить в подобной ситуации?
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Направить письменное обращение в адрес финансовой компании, которое выдало микро-займ, которым сообщить, что никаких кредитных договоров гражданин не подписывал. Запросить копию подписанного договора, или доказательства его возможного подписания (верификацию через телефон, e - mail, месенджеры и тому подобное). Если финансовая компания добросовестная, служба безопасности проведет расследование и установит истину.
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Подать заявление о совершении уголовного правонарушения. Предварительно такие действия можно квалифицировать за ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество. Если звонки от финансовых компаний, которые предоставили микро-займ или коллекторской компании (выкупили долг, с правом требования к должнику) с угрозами, к вышеприведенному заявлению следует также подать заявление о совершении уголовного правонарушения по признакам преступления, предусмотренного ст. 355 УК Украины - принуждения к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств.
– Можно ли как-то узнать, что ваши персональные данные попали в чужие руки?
– Нет, таких механизмов в Украине не существует.
– Что делать, если стало известно о займе, который человек не оформлял и как предотвратить возникновение подобных ситуаций?
1. Обратитесь к адвокату за правовой помощью!
2. Никому не давайте и нигде не оставляйте паспорт в залог.
3. Не позволяйте копировать паспорт и код ИНН без весомого повода, уточняйте, с какой целью осуществляется копирование таких документов.
4. Не отправляйте сканы страниц паспорта и код ИНН посторонним лицам.
5. Вводите данные паспорта только на защищенных сайтах (в адресной строке должен быть значок закрытого замка) надежных организаций (например, лицензированных банковских или страховых компаний) и только когда без этого не обойтись (например, если вы покупаете билеты на самолет или турпоездку).
6. Не сообщайте паспортные данные неизвестным по телефону или в соцсетях, если кто-то просит их у вас, например, «чтобы оформить компенсацию от Пенсионного фонда».
7. Минимизировать использование сомнительных кредитных учреждений.
8. В случае утери документов – обращаться в кратчайшие сроки в полицию с соответствующим заявлением.