В Запорожье чиновника ГСЧС разоблачили на вымогательстве взяток с предпринимателей

РепортерUA, фото ГБР 05 Мар 2020 - 15:03

В Запорожье разоблачили ведущего инспектора отдела пожарной безопасности ГУ ГСЧС в Запорожской области на систематическом вымогательстве взяток с предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

По предварительной версии следствия, подполковник службы гражданской защиты требовал денежные средства из представителей коммерческих структур. По неправомерное вознаграждение госслужащий обещал не создавать искусственных препятствий в ведении бизнеса.

Сегодня, 5 марта, правоохранители зафиксировали факт вымогательства денег с предпринимателя за выдачу акта проведения плановой проверки по осуществлению государственного надзора на предприятии с минимальными нарушениями в нем. За 15 тысяч гривен он обещал «закрыть глаза» на более серьезные нарушения.

Правоохранители задержали вымогателя на рабочем месте после перечисления всей суммы неправомерной выгоды на указанный последним расчетный счет.

Сейчас решается вопрос о сообщении фигуранту дела о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

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