В Запорожье чиновника ГСЧС разоблачили на вымогательстве взяток с предпринимателей

В Запорожье разоблачили ведущего инспектора отдела пожарной безопасности ГУ ГСЧС в Запорожской области на систематическом вымогательстве взяток с предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.
По предварительной версии следствия, подполковник службы гражданской защиты требовал денежные средства из представителей коммерческих структур. По неправомерное вознаграждение госслужащий обещал не создавать искусственных препятствий в ведении бизнеса.
Сегодня, 5 марта, правоохранители зафиксировали факт вымогательства денег с предпринимателя за выдачу акта проведения плановой проверки по осуществлению государственного надзора на предприятии с минимальными нарушениями в нем. За 15 тысяч гривен он обещал «закрыть глаза» на более серьезные нарушения.
Правоохранители задержали вымогателя на рабочем месте после перечисления всей суммы неправомерной выгоды на указанный последним расчетный счет.
Сейчас решается вопрос о сообщении фигуранту дела о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.