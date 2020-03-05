Как утилизируют медицинские отходы в Ухане. Фото

РепортерUA 05 Мар 2020 - 15:08

Особенности утилизации медицинских отходов в Ухане, китайском городе с наибольшим количеством заразившихся коронавирусом, показали на фото в издании Синьхуа.

«Из-за высокого риска заражения, отходы медицинского происхождения нельзя утилизировать тем же способом, что и обычные промышленные отходы», - говорится в сообщении.

Отходы помещаются в барабанную печь и сжигаются при температуре 800-1000 градусов. Так производится безвредная утилизация огромного объема медицинских отходов из всех больниц Уханя.

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