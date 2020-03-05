Как утилизируют медицинские отходы в Ухане. Фото

Особенности утилизации медицинских отходов в Ухане, китайском городе с наибольшим количеством заразившихся коронавирусом, показали на фото в издании Синьхуа.
«Из-за высокого риска заражения, отходы медицинского происхождения нельзя утилизировать тем же способом, что и обычные промышленные отходы», - говорится в сообщении.
Отходы помещаются в барабанную печь и сжигаются при температуре 800-1000 градусов. Так производится безвредная утилизация огромного объема медицинских отходов из всех больниц Уханя.