В Запорожье к 10 годам заочно приговорили главаря группировки боевиков

В Запорожской области к десяти годам заключения приговорили главаря так называемого «Свердловского казацкого полка ЛНР». Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что житель Бердянска в апреля 2014 года присоединился к боевикам так называемой «ЛНР». Находясь в составе одного из бандформирований он принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции.
Впоследствии злоумышленник перешел к так называемому «Свердловскому казацкому полку ЛНР», где продолжил противоправную деятельность и вскоре был назначен предводителем этой группировки.
Бердянский районный суд Запорожской области заочно признал боевика виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористические организации) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник находится в розыске.
Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня его задержания и исполнения приговора. Досудебное расследование осуществляли следователи Управления СБУ в Запорожской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.